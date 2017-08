Wo es vor kurzem nach frischen Brezen duftete, beißt jetzt der Staub in der Nase. Umbauarbeiten im Markthaus. Für drei Händler läuft das Geschäft trotzdem weiter - unter erschwerten Bedingungen.

Erst Ruhe, dann Krach

Neue Kundschaft

Markthaus: Was wird gemacht? Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum soll das Markthaus in neuem Glanz erstrahlen. "Die vordere Hälfte wird komplett umgebaut", erklärt Petra Zimmert. Sie ist Verkaufsleiterin bei der Bäckerei Brunner, der Firma, die zusammen mit Brunner Immobilien den Umbau in Auftrag gegeben hat. Das Erdgeschoss werde komplett renoviert und energetisch auf den neuesten Stand gebracht: LED-Beleuchtung, neue Decken, Böden und Elektroleitung. Das sei zukunftsweisend und notwendig. "Das Markthaus wird als Stammfiliale, als Kernstück, der Bäckerei Brunner betrachtet. Deswegen legen wir auch so viel Wert drauf und geben so viel Gas." Im September ist der Umbau beendet, versichert Zimmert. Dann wird sich einiges, aber nicht alles ändern. Die Geschäfte bleiben die gleichen, auch die Standorte bleiben nahezu gleich. Nur der Kiosk wechselt, wandert vom Fenster auf die andere Seite. Dadurch wird's heller. "In allen Ecken gibt es dann Tageslicht." Die Toiletten verschwinden in den Keller. (jut)

An Hinweisen mangelt es nicht. Über der Eingangstür, hinter der momentan fleißig geschuftet wird, hängt ein großes Banner: "Wir haben weiterhin für Sie geöffnet." Davor steht ein Schild: "Bitte benutzen Sie den Seiteneingang in der Judengasse."Trotzdem wüssten viele Weidener nicht, dass die Metzgerei Hausner sowie "Stefano's Lebensmittel und Feinkost" ganz normal offen haben. Das riesige Banner? "Wird anscheinend nicht so berücksichtigt", glaubt Stefano Orecchini, der seit zwölf Jahren einen Feinkost-Markt im Markthaus führt. Seit Beginn der Bauarbeiten am 24. Juli seien die Kunden "wesentlich weniger" geworden. 15 bis 20 Prozent, schätzt der Weidener. "Die Leute haben mir oft gesagt: Ich dachte, du hast zu." Die Baustelle in der Judengasse, die zum Hotel nebenan gehört, könnte ebenfalls eine Rolle spielen, vermutet Orecchini. Auch in der Hausner-Filiale sind spürbar weniger Kunden, sagt Kevin Oppenauer. Der Verkäufer meint, viele Leute wüssten sehr wohl, dass offen ist. "Aber sie können sich halt nicht hinsetzen."Sieben Stehtische stehen am Eingang, einer wackelt. Oppenauer und ein junger Kollege stehen hinter der Theke und warten auf Kundschaft. Lebensmittelhändler Orecchini sitzt bei seiner Kasse, blickt auf den einzigen Kunden im Laden. Der ältere Mann schlurft vors Weinregal, hält an, starrt auf die vielen Flaschen. Aus den Musikboxen murmelt ein Radiomoderator - Wetterbericht, am Abend soll es trocken bleiben. Plötzlich kracht's. Nebenan, auf der Baustelle, hinter einer dünnen Sperrholzwand, knattert ein Bohrer.Für Metzgereiverkäufer Oppenauer ist der Lärm kein Problem. "Manchmal muss man zwar fast brüllen, um verstanden zu werden, aber es geht schon." Der Weiherhammerer findet den Umbau gut. "Ich bin gespannt, wie es am Ende aussieht." Stefano Orecchini hält es genauso. Für ihn ist besonders wichtig: "Dass das Ganze passiert, bevor das neue Einkaufszentrum kommt." So hätten die Menschen ein Jahr Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ab 21. August haben auch "Stefano's" und die Metzgerei geschlossen. "Dann wird hier alles renoviert." Im September sollen die Arbeiten beendet, die Geschäfte wieder offen sein. "Mit genügend Sitzplätzen", verspricht Orecchini, der von den neuen Möglichkeiten profitieren will. "Ich plane, zusätzlich Essen und Trinken anzubieten." Wie bei der Metzgerei solle das funktionieren, per Selbstbedienung.Draußen, neben dem Haupteingang steht Ali Aygürnez. Vor ihm liegen Aprikosen, Tomaten, Zitronen in blauen Schachteln. Der "Obstgarten 44" ist für die Zeit des Umbaus vors Gebäude gezogen. Der Verkäufer gibt zu, dass auch bei ihm Kundschaft fehlt. "Vor allem die Leute, die in der Früh zum Bäcker gehen." Dafür hat er dank der direkten Straßenlage neue Kunden gewonnen. "Zufallskundschaft", nennt das der Weidener Obsthändler.Mehr zu sehen, bekommt er auch. Ein Hubwagen rattert übers Kopfsteinpflaster, Arbeiter ziehen Lüftungsrohre am Stand vorbei. Zwei Metall-Röhren fallen runter, Staub wirbelt auf. Einer der Männer knurrt, hebt die Rohre auf und verschwindet um die Ecke. Ali Aygürnez schmunzelt. Er weiß: "Der Umbau dauert nicht lange." Und: "Wenn's fertig wird, wird's schön."