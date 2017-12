Markus Engelstädter zaubert eine besondere Nacht vor Weihnachten auf die Bühne: Der Saal ist ausverkauft, sogar Plätze auf der Galerie sind belegt. Den Musikern gelingt es, das Warten aufs Christkind mit akustischer Opulenz perfekt zu verkürzen.

"Das Konzert aus seiner Weihnachtstour, die in ganz Bayern stattfindet, hat uns Markus Engelstädter angeboten", erzählt Lions-Präsident Norbert Wittmann. Engelstädter, selber Lions-Mitglied, trete ohne Gage auf. "Wir haben 650 Karten verkauft.""A special Night before Christmas" lautete der Titel des Konzerts. Der gebürtige Eschenbacher stieg wieder mit Lisa Wahlandt und Steffi Denk auf die Bühne. Wie schon im vergangenen Jahr macht "The 12 Days of Christmas" den Anfang. Schon hier wird deutlich, dass die Combo Engelstädter/Wahlandt/Denk keine herkömmlichen musikalischen Pfade beschreiten wird. Wer sich auf die Drei einlässt, kommt unweigerlich über die unterschiedlichsten Sound-Umwege ans große Ziel. Der Mädels-Chor "The Divettes" und die "Große Band" geben dem Auftritt Würze. Die Musiker interpretieren Lieder, wie "Jingle Bells", "Power of Love" und als einzigen deutschsprachiger Beitrag "Süßer die Glocken nie klingen". Die Songs sind überhaupt nicht progressiv, sondern wirken zeitlos.Das Benefizkonzert zugunsten des "Bunten Kreis Nordoberpfalz" präsentiert der Lions-Club Weiden Goldene Straße. Die Atmosphäre im Saal bezeichnet Lions-Präsident Wittmann als "irre schön und entspannt". Er glaube durchaus an eine jährliche "Dauereinrichtung" hier im Vereinshaus.Für den 27. April 2018 kündigt Wittmann schon das Jazz-Konzert mit dem "Trio Elf" im Bistrot Paris als nächste Veranstaltung an.Auch ohne Kerzen, Glühwein und Schneegestöber weckt die X-mas-Fete Begeisterung. Mit "Winter Song", "Jing a ling" und einem Christmas-Medley vor der Pause verkürzen die Musiker das Warten aufs Christkind perfekt. Was folgt sind Dank und Applaus des Publikums.