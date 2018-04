Sein Weg zum "Rock 'n' Roll" führte ihn über den Atlantik und wieder zurück nach Deutschland. Markus Rill singt Folk und Country, ist Storyteller und Rock 'n' Roller. Am Freitagabend mischte er die "Life Stage" auf. Im "Parapluie" stellte der gebürtige Frankfurter unter Beweis, dass man nicht unbedingt amerikanische Wurzeln haben muss, wenn man in seinem Genre bestehen will.

Er trat schon an der Seite von Hubert Treml im Augustinus-Gymnasium auf und erhielt den Deutschen Countrypreis. Seine Musik orientiert sich an der von Bob Dylan, Townes van Zandt und Guy Clark. Dazu brauchte Markus Rill nichts weiter als seine Gitarre, ein dezentes Picking und seine Sandpapierstimme.Auf seiner Scheibe "Dream Anyway" hat Markus Rill einen neuen Schlüssel für klarere Melodien, markantere Refrains und zwingendere Riffs gefunden. Ein wundervoller Abend zwischen Song-Tiefgang und Rock 'n' Roll-Appeal.