Nicht nur schloss Manuel Panzer seine Ausbildung zum Metallarbeiter besonders gut ab - von der Industrie- und Handelskammer Oberpfalz/Kelheim wurde er auch noch als Prüfungsbester ausgezeichnet. Für seine Leistung bekommt er nun den Markus-Sackmann-Preis.

Ein Abschluss mit Bestnote 1,3: Wer wünscht sich das nicht? Manuel Panzer erfüllte sich diesen Traum und durfte gleichzeitig auch noch den Markus-Sackmann-Preis in Empfang nehmen. Seit 2016 wird dieser im Sinne seines Namensgebers verliehen. Denn: "Gerade junge Menschen, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens standen, lagen Markus Sackmann besonders am Herzen", sagt Christine Jäger vom Kolping-Bildungswerk.Die Einrichtung organisiert bereits seit vielen Jahren im Auftrag der Agentur für Arbeit berufsvorbereitende und ausbildungsbegleitende Maßnahmen für junge Menschen mit Förderbedarf. Für Panzer kam diese Möglichkeit wie gerufen: Nach drei Jahren Ausbildungszeit schloss er seine Abschlussprüfung zum Metallarbeiter mit Note 1,3 ab. Sowohl privat als auch beruflich entwickelte er sich sehr positiv.Auch Christian Hofmann von der Agentur für Arbeit freut sich über das tolle Ergebnis: "Da haben sich zwei gefunden, die einfach gut zusammenpassen: Manuel Panzer und das Kolping-Bildungswerk."Panzer besuchte Stütz- und Förderunterricht und nahm an sozial- und erlebnispädagogischen Projekten teil. Während der ganzen Ausbildung wurde er beruflich und persönlich unterstützt von Pädagogen und Lehrkräften des Kolping-Bildungswerkes.Lob bekam Panzer auch vonseiten seines Ausbilders Reinhold Krämer: "Er hat alle Dinge ausprobiert und war sich für nichts zu schade." Viele Gedanken habe er sich gemacht und immer versucht, einen eigenen Weg zu finden." Für seine Kollegen war er so immer ein Vorbild "und hilfsbereit noch dazu", ergänzt Sozialpädagoge Sascha Schuller. Erwähnenswert sei auch, dass Manuel sich zu Hause um seine erkrankte Mutter kümmere, so gut es ginge. "Vom ersten Tag spürte ich sein Engagement. Und das, obwohl Metallarbeiter - damals - gar nicht sein Traumberuf war." Das sei inzwischen aber ganz anders, sagt Schuller.Bei der Firma Fütterer Heizungsbau in Püchersreuth wagte Panzer nun den Quereinstieg in die Sanitär- und Heizungsbranche. "Mir war wichtig, dass ich hier in der Region bleiben kann." Mit seinem neuen Arbeitsplatz ist er zufrieden: "Es ist zwar richtig viel zu tun, aber die Arbeit gefällt mir gut."