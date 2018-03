Wolfgang Dobler, Vorsitzender des Fördervereins der Hans-Scholl-Realschule berichtete in der Jahreshauptversammlung von steigenden Mitgliederzahlen.

Er erinnerte an das Engagement beim Nofi-Lauf oder die Glühweinaktion am Heiligen Abend, welche die Vereinskasse gefüllt hatte. "Dadurch konnten wir zum Beispiel Förderpreise, die Bezuschussung einer Frankreichfahrt finanzieren und den Bau einer Seifenkiste unterstützen." Nachdem Wolfgang Dobler nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidierte, gab es bei den Neuwahlen einen Wechsel an der Vereinsspitze. Martin Stich, bisher zweiter Vorsitzender, wurde einstimmig als neuer Chef gewählt, Wolfgang Dobler steht ihm künftig als Stellvertreter zur Seite.Schatzmeister Alexander Nadler und Schriftführer Karl-Hans Reichl wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Kasse prüfen Jutta Wilke und Tobias Sonna, als Beisitzer fungieren Norbert Tannhäuser, Gabi Bauer, Wolfgang Bäumler und Martin Kohl."Wir möchten auch in diesem Jahr unser finanzielles Engagement für schulische Vorhaben aufrechterhalten und damit gewährleisten, für was der Sachaufwandsträger nicht in der Lage ist", kündigte Schatzmeister Alexander Nadler an.