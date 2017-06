Schon immer umgibt die Fledermaus etwas Mystisches. Um die geheimnisvolle Welt dieser nützlichen und geschützten Wesen ging es im Schützenhaus. Der Bund Naturschutz Weiden und Fledermausexperte Markus Liebl hatten Interessierte zum Fledermaus-Bestimmungskurs eingeladen.

Mit dabei waren Bernd Bauer vom OWV Kohlberg, Emil Jenne, Naturfotograf aus Kirchenthumbach und aktiv im Verein für Landschaft und Artenschutz, Nicole sowie Miriam Merbald für den LBV Weiden-Neustadt, außerdem Evi Keil und Ralf Dorn aus Schwandorf. Die Beiden sind, wie auch Markus Liebl, ausgebildete Fledermausbetreuer der Unteren Naturschutzbehörden.Von den 25 in Bayern nachgewiesenen Arten leben immerhin 18 im Landkreis und in Weiden. Insbesondere die Zwergfledermaus und die Wasserfledermaus, aber auch seltenere Exemplare wie die Fransen- und die Mopsfledermaus, der Abendsegler und das Mausohr halten sich in unseren Wäldern und Städten auf. Manche Arten sind leicht zu unterscheiden, etwa an Größe, Form und Stellung der Ohren oder auch an Länge und Aufbau der Finger, welche die Flughaut umspannt. 30 Jahre alt kann eine Fledermaus werden und in einer Nacht 300 Stechmücken vertilgen. Zumeist bekommen die Tiere nur ein Junges pro Saison und benötigen zur Aufzucht warme, geschützte Plätze, wie einen hohlen Baum, während es für den Winterschlaf feucht und kühl, aber nicht kalt sein sollte, wie in einem Felsenkeller.Und hier liegt auch das Problem. Strukturarme Kulturlandschaften bieten immer weniger Lebensraum und Nahrung für diese ortsgebundenen Wesen. Umso wichtiger ist es, so die Fledermausexperten, zu wissen, wo sich welche Arten aufhalten, um diese nach Möglichkeit zu schützen. Außerdem beraten sie Menschen, bei denen sich die nicht immer geliebten Gäste einquartiert haben.Begeisterung für die Jäger der Nacht will Markus Liebl auch bei mehreren Führungen wecken, einige davon sind Teil der Kinder-Ferienprogramme. Bei Einbruch der Dunkelheit geht es in den Wald, wo besonders an Gewässern Fledermäuse durch die Luft huschen. Mit dem Bat-Logger können ihre Rufe aufgenommen und später analysiert werden. Infos: Waltraud-Markus@t-online.de. In China heißt die Fledermaus übrigens Fu, und das ist gleichbedeutend mit Glück.