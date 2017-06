Weiden/Bayreuth. An einem Donnerstag im Mai fuhren wir, die Klasse 8M der Max-Reger-Mittelschule Weiden, mit dem Zug nach Bayreuth, um dort das Bayernwerk zu besichtigen. Das Bayernwerk gibt dort jungen Menschen die Chance, eine Ausbildung in einem der vielen Berufe zu beginnen.

Wusstest du schon, dass die Bayernwerk AG



2001 durch den Zusammenschluss von mehreren Energieversorgern entstand?



bis zum 30. Juni 2013 E.ON Bayern hieß?



der größte regionale Netzbetreiber in Bayern ist?



derzeit mehr als 1200 Kommunen zu ihren Partner zählt?



ein Energienetz von 195 000 Kilometern Länge betreut?



mehr als 60 Prozent regenerative Energie verteilt?



bayernweit rund 2800 Mitarbeiter beschäftigt?



Ende 2016 genau 254 Azubis in technischen und 19 in kaufmännischen Berufen ausbildete?



In fünf verschiedenen Städten in Bayern ausbildet?



zusammengestellt von Lisa Stauß und Emily Rebel, Klasse M8, Max-Reger-Schule Weiden

Herr Rosenberger wartete schon am Eingang des großen Gebäudes auf uns und führte uns in einen klassenzimmerähnlichen Raum. Anhand einer Power-Point-Präsentation erklärte er uns, wie der Strom nach Hause in die Steckdose gelangt und welche Aufgabe dabei das Bayernwerk hat.Wir erfuhren auch, in welchen Berufen das Bayernwerk ausbildet, und welche Berufe man davon in Bayreuth erlernen kann. Den Ausbildungsweg des Elektronikers für Betriebstechnik zeigte er uns dann genauer auf. Viele von uns schrieben die Infos gleich eifrig mit, denn an jedem Platz warteten ein Block, ein Kugelschreiber und ein Textmarker auf uns. Anschließend wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe bekam eine Führung durch die Lehrwerkstätten, die anderen durften sich mit Azubis an einer Lichtschaltung probieren. Viele zeigten dabei ein erstaunliches Talent. Nach der Mittagspause im Rotmain- Center besuchten wir das Neue Schloss.von Lubomir Heiß, Klasse M8 der Max-Reger-Schule Weiden