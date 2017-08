Mayweather siegt im Super-Spektakel von Las Vegas

Las Vegas. (dpa) Nach dem größten Zahltag der Box-Geschichte hatte Floyd Mayweather (links) endgültig genug. Der 50. Sieg seiner schillernden Karriere im zirkusreifen Millionen-Spektakel gegen Käfigkämpfer Conor McGregor soll nun wirklich der letzte Auftritt des Superstars im Ring gewesen sein. "Ich wollte mit einem Knalleffekt gehen. Das war mit Sicherheit mein letzter Kampf", sagte Mayweather, nachdem er das ungleiche Duell mit seinen ebenso großmäuligen Rivalen in Las Vegas durch technischen K.o. in der zehnten Runde beendet hatte. Der Schlagabtausch vor 14 623 Zuschauern in der Arena und Millionen an den Bildschirmen übertraf die Erwartungen vieler Experten, die eher eine sportliche Luftnummer vorhergesagt hatten. "Ich liebe einen guten Kampf, und das hier war ein verdammt guter Kampf", sagte McGregor, der zur Pressekonferenz mit Sonnenbrille und Whiskyglas erschien. Bild: