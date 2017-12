Sie ist die bundesbeste "Mediengestalterin Digital und Print": Sarah Segerer. Ihre Ausbildung in der Fachrichtung Konzeption und Visualisierung bei der Weidener Werbeagentur "ppm visuals & internet" hat sie mit 98 Punkten abgeschlossen. Für diese Leistung wurde die 24-Jährige bei der IHK-Ehrung der bundesbesten Azubis in Berlin ausgezeichnet .

Über Umwege ans Ziel: Sarah Segerer hätte vor sechs Jahren nicht gedacht, dass sie einmal in einer Werbeagentur arbeiten würde. Sie studierte damals Business Administration in Passau, stellte aber nach einigen Semestern fest: "BWL ist nicht das, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte. Eine kreative Arbeit macht mir deutlich mehr Spaß", weiß sie jetzt. Sarah beschloss, ihr Studium zu beenden, und suchte eine Ausbildungsstelle als Mediengestalterin."Diesen Schritt habe ich bis heute kein einziges Mal bereut", sagt Sarah. "Vom ersten Tag an fühlte ich mich gut aufgehoben. Das liegt vor allem an meinen super Kollegen - und an der abwechslungsreichen Arbeit." Nicht umsonst überflügelte die 24-Jährige bundesweit alle IHK-Konkurrenten in ihrem Fachbereich. Das Geheimnis des Erfolgs? "Ich habe für die Prüfung viel gelernt", sagt Sarah Segerer. "Aber ohne die Unterstützung meiner Kollegen und die praktische Erfahrung, die ich über drei Jahre sammeln konnte, hätte ich es nicht geschafft. Natürlich gehört am Ende auch immer ein wenig Glück dazu."