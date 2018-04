Mehrere Körperverletzungen in Weidener Diskotheken

Die Polizei meldet mehrere Körperverletzungen, die am Wochenende in Weidener Diskotheken begangen worden sind. Zu manchen sucht die Polizei noch Hinweise von Zeugen.

Am Samstagmorgen gegen 1 Uhr sei es in einer Diskothek in der Dr.-Martin-Luther-Straße zur ersten Körperverletzung in dieser Nacht gekommen, heißt es im Polizeibericht. Dabei sei ein 20-jähriger Weidener von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und leicht an der Nase verletzt worden. Der unbekannte Täter habe die Disko mit einer Gruppe verlassen. Eine Fahndung nach ihm sei ergebnislos verlaufen. Bei dem Täter handelt es sich laut Polizei um eine männliche Person, rund 25 Jahre alt, 180 cm groß, schlank. Er soll Englisch gesprochen haben. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Weiden unter der Rufnummer 0961/401-0.Zu einer weiteren Körperverletzung kam es am selben Tag gegen 4 Uhr in einer Disko in der Regensburger Straße. Dort stritten sich nach Angaben der Polizei eine unbekannte männliche Person und ein 18-jähriger Geschädigter. "Im Verlauf des Streits verpasste der Unbekannte dem 18-Jährigen eine 'Watschn'", heißt es im Polizeibericht. Über den Täter habe der Geschädigte keine Angaben machen können, möglicherweise wegen seines hohen Alkoholwertes von 2,2 Promille. Auch hier bittet die Polizeiinspektion Weiden um Hinweise auf den Täter unter 0961/401-0.Nur eine Stunde später schlug ein 23-jähriger Weidener in einer Disko in der Dr.-Martin-Luther-Straße einem 19-jährigen Vohenstraußer aus bislang unbekannten Gründen mit der Faust auf das rechte Ohr. Den 23-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.