Das Sturmtief "Friederike" zieht heute Nachmittag und Abend über Bayern hinweg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt, dass es an diesem Donnerstag in vielen Teilen des Landes Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde geben könnte. Am Nachmittag stellte die Deutsche Bahn den Zugverkehr komplett ein.

Rutschige Straßen

Hof schließt vorsorglich alle Turnhallen

Schulausfälle in Franken

Winterwandertag findet statt



Zugverkehr eingestellt

Flugausfälle in München

Orkan fordert mehrere Totesopfer



140 000 Haushalte im Osten ohne Strom