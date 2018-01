Der Inhalt mancher Bücher zieht sich wie Kaugummi. Und dann gibt es die Romane, die man gar nicht mehr aus der Hand legen möchte. Als ich mich im Sommer 2017 auf ein Interview mit dem Weidener Autor Nicolas Cenway vorbereitete, war ich zunächst skeptisch.

Bücher mit lokalem Bezug waren mir schon immer suspekt. Meist ist es ganz nett, über seine Heimat zu lesen, doch oft halten die Werke sprachlich nicht, was sie versprechen. Also schlug ich zunächst das Buch "Badetage" etwas widerwillig auf. Doch nach ein paar Seiten war schnell klar: der Thriller kann durchaus mit Bestsellern der deutschen Krimi-Elite mithalten. Ruckzuck hatte ich die 350 Seiten durch.Deshalb kann ich allen Krimifans die Lesung mit Nicolas Cenway am Donnerstag um 20 Uhr in der Regionalbibliothek nur ans Herz legen. Und ein Schmankerl gibt's obendrein: Der Schriftsteller wird vom "Vilswanderer" Wolfgang Ignatz, dem Bob Dylan der Oberpfalz, auf der Gitarre begleitet.