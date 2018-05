Die Schützengilde Wilhelm Tell zeichnete am Samstagabend in der Waldgaststätte Strehl Marianne Richter für ihre Verdienste um das Schützenwesen mit dem "Protektoratsabzeichen Seiner Königlichen Hoheit Herzog Franz von Bayern" aus. Die Auszeichnung überreichte Herbert Tischler. Marianne Richter wurde für 30-jährige Treue in der Schützengilde geehrt.

Bei der Königsfeier wurde Werner Schicker mit 503 Teilern zum Schützenkönig am Luftgewehr gekürt. Vizekönig ist Werner Ebenschwanger mit 687 Teilern. Schützenliesl (Luftgewehr) darf sich Christa Luschnat (490) vor Marianne Richter (790) nennen. Die Kette des Schützenkönigs an der Luftpistole bekam Andreas Schicker (600) vor Oswald Löffler (796). Weitere Sieger: Hauptscheibe LG/LP Josef Höfner (55 Teiler) vor Arnold Helgert (324), Waltraud Ebenschwanger (457). Meister Luftgewehr: Werner Schicker (95,1 Ringe) vor Josef Höfner (92,3), Christa Luschnat (83,3). Glück Luftgewehr: Werner Schicker (15 Teiler) vor Josef Höfner (30), Christa Luschnat (67). Meister Luftpistole: Josef Höfner (85,6 Ringe) vor Oswald Löffler (83), Roland Hüttinger (81). Glück Luftpistole: Oswald Löffler (27 Teiler) vor Roland Hüttinger (113) und Hans-Jürgen Gmeiner (148). Josef Höfner wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft vom deutschen und bayerischen Schützenbund geehrt. Die Ehrennadel in Gold überreichte Gauehrenschützenmeisterin Maria Wisgickl.