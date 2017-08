Die Schützen waren einige Male an die Stände getreten: 40 Schuss waren bei der Vereinsmeisterschaft der Heimatfreunde Mooslohe gefordert. Nun stehen die Sieger fest.

Nach sechs Schießabenden stand die Siegerehrung im Vereinslokal "Zum alten Schuster" an. Dabei übergab zweite Schützenmeisterin Helga Uschold insgesamt 13 Urkunden. Gewertet wurde auch das beste "Blattl". Diesen Preis sicherte sich Gesine Ströhle mit einem 23-Teiler vor Andreas Förtsch und Hans Bergler.Die Sieger der Vereinsmeisterschaften sind: Damenklasse Luftgewehr (LG): Laura Wiesnet mit 331 Ringen. Altersklasse, Damen LG: Claudia Förtsch (309). Altersklasse, Schützen LG : Thomas Fuchs (339). Senioren A, Damen LG : Ingrid Voit (284).Senioren A, Schützen LG : Hans Bergler (318). Senioren A, Schützen LP: Andreas Förtsch (338). Senioren A, Damen LG, aufgelegt: Margot Waida, (272). Senioren A, Schützen LG, aufgelegt: Hans Bergler (274). Senioren A, Schützen Luftpistole (LP), aufgelegt: Andreas Uschold (221). Senioren A, Damen LP, aufgelegt: Margot Waida (267). Senioren B, Damen LG, aufgelegt: Helga Uschold (291). Senioren B, Schützen LP, aufgelegt: Sepp Waida (274). Senioren C, Schützen LG, aufgelegt: Helmut Retzer (248). Nächster Termin ist das Stodlfest am 26. August. Uschold bat darum, dass die Mitglieder sich rechtzeitig in die Arbeitseinteilungsliste eintragen.