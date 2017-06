Die BVS-Flugballer glänzen mit Taktik und Reaktionsvermögen. So können sie bei den deutschen Meisterschaften die Anwärter für den 1. Platz, die Mannschaft aus Kaiserau, mit 25:24 Treffern besiegen. Doch nicht nur dieses Spiel zeigt Flugball in seiner reinsten Form.

(kzr) Die 34. deutsche Meisterschaft im Flugball fand dieses Jahr in Rahden in Nordrhein-Westfalen statt. Sieben Mannschaften stellten sich der Herausforderung. Letztlich ging der Titel verdient nach Bayern - nach Weiden.Die Aktiven des Behinderten- und Vitalsportvereins (BVS) Weiden zeigten in allen Spielen eine starke sportliche Einstellung. Sie waren immerhin als Meister in Bayern mit großen Hoffnungen nach Rahden gefahren. So endete keines der jeweils 14-minütigen Spiele mit weniger als 20 Punkten für die Oberpfälzer. Die Freude über das gute Abschneiden stand allen im Team um Abteilungsleiterin Evi Hunsperger ins Gesicht geschrieben, errangen sie doch zum ersten Mal den Titel in ihrem Sport.Die Abteilungsleiterin Nationale Spiele, Elisabeth Raupp, und die Spielbeauftragte Nina Woydack freuten sich mit den Mannschaften, dass in Flugball erst zum zweiten Mal nach mehrjähriger Pause eine deutsche Meisterschaft ausgetragen werden konnte. Umso größer war die Genugtuung bei den Weidenern, dass sie als verdiente Sieger heimkehrten.Mitgekommen war auch der Weidener Sportwart und DBS-Verbandsarzt Christopher Birner. Er gratulierte herzlich. Dass es mit Flugball weiter bergauf geht, machten die Diskussionen um die Ausrichtung der deutschen Meisterschaft in den kommenden Jahren deutlich. So können sich die Aktiven und die Vereine auch künftig über hervorragende Leistungen und Medaillen freuen. Mehrfach hörte man am Abend: "Die Weidener sind Meister, aber gewonnen hat heute Flugball."