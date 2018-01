Vier Bands sorgen für einen langen und lauten Abend. Die zweite "Metal Night" im "Salute" findet bei jungem Publikum großen Anklang.

Rothenstadt. "Hart, härter, am härtesten" - die zweite "Metal Night" im Rothenstädter Rockmusikclub Salute war nichts für zarte Gemüter. Gleich vier Bands standen auf der Bühne, eine davon sogar aus Österreich: Mit "Hammer King", "Liquid Steel" (im Bild), "Septagon" und "Teeth of Lamb" gaben sich Vertreter des Trash, Heavy, Royal und Speed Metal ein Stelldichein, bei dem es mächtig was auf die Ohren gab. "Die Bands luden förmlich zum Headbangen ein", resümiert "Salute"-Chef Tom Bauer am Ende des Abends."Es war wieder genauso toll wie die Premiere der Metal-Konzertnacht." Und Bauer verspricht angesichts des enormen Zuspruchs: "Wir planen schon Nummer drei." Dass das überwiegend junge Publikum erneut voll auf seine Kosten kam, lag sicherlich am gelungenen Line-Up."Nach dem großen Erfolg im Mai letzten Jahres war mir klar, dass wir nochmal eine 'Metal Night' veranstalten werden. Und auch dieses Mal ist es uns wieder gelungen, wirklich hochkarätige Metal-Bands in die Oberpfalz zu locken", freut sich Bauer. In der Tat, waren doch nicht nur "Hammer King" ein Aushängschild ihres Genres. Titan Fox V, Gino Wilde, Dolph Aidan Macallan und K. K. Basement gaben dabei größtenteils Songs ihres neuen Albums "King Is Rising" zum Besten und präsentierten dabei Heavy Metal in bester Tradition von "Iron Maiden" und "Judas Priest"."Liquid Steel", die österreichische Band um den charismatischen Sänger Fabio Steele schwammen nahezu auf der gleichen Metal-Welle und konzentrierten sich überwiegend auf Songs aus ihrem Album "Midnight Chaser". Zusammen mit Fred Shred, Julius Jazzer, Monte öf Death und Martin Hurricane zeigte Steele, wie lupenreiner Metal klingt.Dem Speed- und Trash Metal hingegen hatten sich "Septagon" mit Markus Becker, Markus Ullrich, Stef Binnig-Gollub, Alexander Palma und Jürgen Schrank verschrieben. "Septagon" überzeugte mit einem gekonnten Mix aus amerikanischen Metal, progressiven Einflüssen und der unverwechselbaren Stimme Beckers. "Teeth of Lamb" mit Claus Mc Hegan, Wolf J., Pete Glesga und Wolfman Black - eine junge Band aus Nürnberg - stand dem in nichts nach und rundete den langen und lauten Abend perfekt ab.

Bild: lst