Ein halbes Jahr lang war das mexikanische Restaurant in Moosbürg wegen Umbaumaßnahmen geschlossen. Aus dem "Los dos" wurde jetzt das "La Comida", was so viel wie Essen bedeutet. Dass es schmackhaft ist, dafür bürgt die neue Pächterin Gabriele Forster mit ihrem Küchenteam. Am Freitagabend war Wiedereröffnung.

Warum? "Weil die Leute immer wieder nachgefragt haben, wann es doch wieder leckeres mexikanisches Essen gebe." Wem es unten zu eng wird: Oben im ersten Stock gibt es einen großen Raum für bis zu 50 Personen. Das "La Comida" gehört zum Gebäude-Ensemble des Reiterhofs, ist aber eigenständig. Das "Lammsbräu"-Bier und Mexiko passten absolut zusammen, lachte Gebietsverkaufsleiter Thomas Schindler. "In Mexiko gibt's auch Bier zum Essen. Nur hier ist's halt regionaler."Ein Wirtshaus sei etwas Wesentliches gerade in digitaler Zeit, sagte Stadtpfarrer Gerhard Pausch. "Essen und Trinken hält schon immer Leib und Seele zusammen." Und auch biblisch habe die Gastwirtschaft einen hohen Stellenwert. Danach sprach er den Segen.