Die Ampelschaltzeiten an der Einmündung der Peuerl- in die Seltmannstraße seien zu optimieren, wobei die Grünphase in der Seltmannstraße zu verlängern sei, denn oft staue sich der Verkehr bis zur Porzellanfabrik zurück.

Neue Querungshilfe

Das sagte Bürgermeister Jens Meyer in seinem kommunalpolitischen Bericht bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Mooslohe/Rehbühl-West im Siedlerheim Moosfurt.Weitere ortsteilbezogene Themen sprach er an und bestätigte die Querungshilfe in der Moosfurt, die als Antrag einlief und von Polizei und Verkehrsbehörde befürwortet werde. Derzeit läuft dort auch der Kanalbau durch die Stadtwerke. Versetzt und umgebaut soll auch die Bushaltestelle am Ärztehaus werden. Die Fußgängerampel in der Christian-Seltmann-Straße liegt auf Höhe der Pizzeria Capri in der Planung. "Das wäre die einzige Querung in dieser Straße. Beim Hochwasserschutz des Weidingbaches ist der erste Bauabschnitt abgeschlossen, der zweite ist in Planung", erklärte Meyer.In seinem Rückblick erinnerte Vorsitzender Roland Franz daran, dass die Infoabende zu Pflegestärkungsgesetz und dem Bundesteilhabegesetz gut besucht waren. Gesellig trafen sich die Mitglieder beim Gartenfest im Rothballer-Garten und bei der Jubilarehrung.Von einem soliden Kassenbestand sprach Kassier Christian Mörtl, ihm bescheinigten Josef Höfer und Nadja Rothballer ordentliche Buchführung. Stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Sabine Zeitler überraschte mit ihrem Appell, dass sich die Vertreter der Ortsvereine öfter gegenseitig besuchen, Kameradschaft pflegen und sich beim Besuch des Frühlingsfestes am 1. Mai den Tag der Arbeit gesellig ausklingen lassen sollten. Sie stelle sich bei der Wahl zur Stadtverbandsvorsitzenden zur Verfügung.Herbert Hammer vom Ortsverein Weiden-West bot sich mit seinem Verein an, gemeinsame Aktivitäten zu planen und auch durchzuführen Das Gartenfest im Rothballer-Garten findet am 7. Juli ab 15 Uhr statt.