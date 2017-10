Die Mickan General-Bau-Gesellschaft Amberg hat sieben neue Auszubildende eingestellt. Laut Presseinfo starteten eine Kauffrau und ein Kaufmann für Büromanagement, drei Beton- und Stahlbetonbauer und zwei Straßenbauer ins neue Lehrjahr und damit in einen für sie neuen Lebensabschnitt. Beim firmeneigenen Oktoberfest hatten die junge Dame und die Herren schon Gelegenheit, sich untereinander besser kennenzulernen und erste Bekanntschaften innerhalb der Belegschaft zu knüpfen. Mittlerweile haben sich die Azubis in ihren Abteilungen bzw. auf den Baustellen eingewöhnt und sind im Berufsalltag angekommen, heißt es in der Mitteilung, worüber sich Geschäftsführer Günther Hofbeck (rechts) und die Ausbilder Andreas Huber sowie Monika Übler freuten. Bei Mickan sind 17 Auszubildende beschäftigt, davon vier in der Verwaltung, zwölf auf den Baustellen und ein Land- und Baumaschinentechniker in der betrieblichen Werkstatt.