Technische Amtshilfe. Ein Missbrauchsprozess vor der Großen Strafkammer des Weidener Landgerichts beginnt in Amberg. Dort sind Video-Vernehmungen möglich. Sie ersparen Opfern jeglichen Kontakt mit dem Angeklagten.

Weiden/Amberg. Vor Scham wendet sich Achim S. (Name geändert) von den Zuhörerreihen ab. Zu spät, viel zu spät. Nur zwei Verwandte sitzen dort. Als sie die Anklage mitangehört haben, geben auch sie sich bedrückt. Im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Amberg begann am Montag der Prozess gegen den 42-Jährigen. Über acht Jahre hinweg soll er die Tochter seiner einstigen Lebensgefährtin sexuell schwer missbraucht und die Frau sowie eine weitere Bekannte vergewaltigt haben. Das Gericht setzte viel daran, dass die Opfer dem Angeklagten nicht mehr ins Gesicht schauen müssen. Der Prozessauftakt wurde deshalb nach Amberg verlegt, weil der dortige, sanierte Schwurgerichtsaal über die nötige Technik von Video-Zeugenvernehmungen verfügt.Dass diese Behutsamkeit der Kammer unter dem Vorsitz von Landgerichtspräsident Walter Leupold angebracht erschien, wurde schnell deutlich. Achim S. wollte sich bei einem seiner Opfer entschuldigen. Die Frau lehnte ab. Sie weigerte sich, den Verhandlungssaal zu betreten, so lange ihr mutmaßlicher Peiniger dort auf der Anklagebank sitzt. Zuvor hatten sich die Prozessbeteiligten in einem mehr als einstündigen Rechtsgespräch verständigt. Demnach muss der 42-Jährige mit einer Haftstrafe zwischen fünf und sechs Jahren rechnen. Trotz eines weitgehenden Geständnisses.Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den gebürtigen Berliner, sich spätestens ab Mitte 2009 der damals zehn Jahre alten Tochter seiner Lebensgefährtin sexuell genähert zu haben. Tatorte seien die jeweiligen Wohnungen des Paares sowie ein Schrebergarten in Neustadt/Waldnaab. Eindeutige Zärtlichkeiten am Anfang seien immer massiver geworden, hätten sich über Jahre hingezogen bis zum Vollzug des Geschlechtverkehrs mit der zu diesem Zeitpunkt 16-Jährigen. Allein diesen Tatvorwurf beziffert die Staatsanwaltschaft auf mindestens 40 Fälle. Spätestens seit dem Zeitpunkt, so steht es in der Anklageschrift, als das Mädchen in der Schule in Sexualkunde unterrichtet worden war, habe es "zunächst der Aufforderung des Angeschuldigten zu sexuellen Handlungen nicht nachkommen" wollen. Doch Achim S. habe die Jugendliche psychisch unter Druck gesetzt und mit der Trennung von der Lebensgefährtin gedroht. Aus Angst vor einer "weiteren Verwahrlosung ihrer Mutter" habe sich die Tochter gefügt.Als völlig eigenständige Tatkomplexe listet die Anklageschrift zudem eine Vergewaltigung der Partnerin unter Gewaltanwendung sowie Geschlechtsverkehr mit einer total betrunkenen Bekannten auf, die deshalb widerstandsunfähig war. Auf diese beiden sowie die 40 Fälle des Geschlechtsverkehrs mit der Tochter der Lebensgefährtin konzentriert sich nun der Prozess, nachdem vier Anklagepunkte auf Antrag der Staatsanwaltschaft eingestellt wurden. Das dafür zu erwartende Strafmaß, so die Begründung, falle nicht erheblich ins Gewicht. Die Videovernehmungen der Opfer fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.