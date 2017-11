Ein 32-jähriger Weidener hat am Dienstagabend um 22.45 Uhr laut Polizei "wirklich alles versucht, um seine Schuld zu vertuschen". Jedoch vergeblich.

"Frau der Polizei ausgeliefert"

Der Mann fuhr mit seinem Auto aus einer Tankstelle in der Frauenrichter Straße aus. Der Weidener verlor aufgrund der hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte vor der Tankstelle gegen einen Lichtmasten. Das Licht ging aus und die Laterne fiel um. Wie der Fahrer auf nur wenigen Metern eine so hohe Geschwindigkeit erreichen konnte, bleibe sein Geheimnis, heißt es im Polizeibericht.Er stieg aus seinem Fahrzeug aus und lief davon. Seine Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, ließ der Mann zurück. Die informierten Polizisten trafen nur mehr die Frau an. Diese versuchte, noch ihren Mann in Schutz zu nehmen. Denn sie berichtete zunächst den Beamten, sie sei die Fahrerin gewesen. Diese Aussage widerlegten die Polizisten. Schließlich hat die Videokamera bei der Tankstelle gestochen scharf Bilder aufgenommen.Die Beamten fanden den Mann dann an seiner Wohnanschrift vor. Er hatte kräftig Alkohol getrunken. Ein Test ergab über 1,6 Promille. "Dies war offenbar auch der Grund dafür, dass er so überstürzt seine Frau der Polizei ausgeliefert hatte", schreibt die Polizei.Der 32-Jährige musste sich Blut abnehmen lassen. Seinen Führerschein ist er zudem auch noch los. Für die Alkoholfahrt, den Unfall und die Flucht wird er sich nun vor dem Richter verantworten dürfen. Ob er sich zudem auch vor seiner Ehefrau verantworten darf, sei laut Polizei nicht bekannt.