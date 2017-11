Mit 1,7 Promille gegen zwei Autos

Ein entgegenkommender Wagen habe ihn zu einem Ausweichmanöver gezwungen. So begründete der 31-Jährige zunächst, weshalb er einen Unfall gebaut hatte. "Ein Alkoholtest erbrachte aber rasch eine andere Theorie", heißt es im Polizeibericht: Demnach hatte der Thüringer 1,7 Promille Alkohol im Blut. Mit seinem Auto war er am Mittwoch gegen 23.40 Uhr in der Frauenrichter Straße unterwegs gewesen, als er zu weit nach rechts geriet, zwei geparkte Fahrzeuge streifte und einen Schaden von etwa 20 000 Euro anrichtete. Der Airbag öffnete sich und zwang den Mann zum Anhalten. Nach dem Alkotest musste der 31-Jährige die Beamten zur Blutentnahme auf die Wache begleiten. Ohne seinen Führerschein rückte er später ab. Jetzt setzt es eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.