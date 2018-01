Drew Barrymore ist eine US-Schauspielerin, die sich als Kind mit einem pummeligen Außerirdischen namens "E.T." herumschlagen musste. "Brew Berrymore" hingegen sind fünf, wie sie selber sagen, "gutaussehende, gepflegte, kluge und selbstironische Typen" aus Landshut, die sich postermäßig mit einem Alpaka aus den Anden schmücken. Also übertragen auf hiesige Breiten ebenfalls mit einem Außerirdischen.

Die Barrymore war Gastronom Bernd Mende zu teuer für seine "Live Stage" im "Parapluie". Hingegen ließen die "Berrymores" mit sich reden und rein gagetechnisch den Hut durchs Publikum gehen. Eine Rockband in klassischer Besetzung: Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang, Klavier - und, was sie von anderen unterschied - mit zwei Synthesizern. Die spuckten originelle Töne aus. Von wegen peruanische Panflötenmusik und bunte Filzhut-Tracht: Mit ihren roten Kopfbändern sah die Fünferbande aus wie eine Neuausgabe von "Kung Fung-Fighting"-Interpret Carl Douglas. Ihre Musik: Stadionrock mit viel Spaß dabei. Und dieser Rock war selbstgestrickt. Songs wie "Ginki", "Apologies", "Unicorn" oder "Zeppelinfeld". Die Vorlieben der Band variieren zwischen "Red Hot Chili Peppers" und "Queens of the Stone Age".Kaum waren die Fünf von der Bühne verschwunden, baute die "Clone Company" auf. Die vier Wahl-Passauer fuhren ein akustisches Brett. Elektronische Schnickschnacks sind nicht ihr Ding. Ihr Stil: Simple Rocksongs mit viel, viel Seele. Eingängiger "Anti-Mainstream", wie zu erfahren war. Mit ihrer neuen EP "Stop Standing Still" machten sie deutlich, dass ehrliche Rockmusik authentisch ist.