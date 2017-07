Karl Schmid ist 79 Jahre alt. Er läuft die hundert Meter noch immer in einer Zeit unter 15 Sekunden. Im Herbst hat der Weltrekordhalter im 4x100-Meter-Lauf (M 75) ein anderes Ziel: Der Arzt im Ruhestand tritt bei der Bundestagswahl an. Als freier Bewerber.

Im Mittelpunkt steht - wie könnte es anders sein - die Gesundheitspolitik. Der Weidener stört sich unter anderem daran, dass Privatversicherte im Alter nicht in die gesetzliche Krankenversicherung zurück können. Die Antwort dürfe nicht sein, den Privatversicherten vorzuwerfen, sich im Gegenzug gesetzliche Beitrage gespart zu haben. "Sozial solidarisch ungerecht ist, wenn der Privatversicherte Jahrzehnte lang an seine Privatversicherung seine Beiträge korrekt bezahlt hat." Und sich diese dann nicht mehr leisten könne, weil im Alter die privaten Beiträge "unzumutbar und unverhältnismäßig" steigen würden.Das führt nach Ansicht von Schmid dazu, dass 130 000 Menschen gar nicht krankenversichert sind, plus zusätzlich 300 000 Obdachlose. "Dafür muss eine Lösung gefunden werden." Für Schmid könnte diese Lösung in einer einheitlichen Variante bestehen. "Nach dem Sozialstaatsangebot benötigen wir keine verschiedenen Möglichkeiten - privat oder gesetzlich - krankenversichert zu sein."In seiner beruflichen Laufbahn war Schmid zunächst Arzt am Krankenhaus Eschenbach und von 1982 bis 1998 Allgemeinarzt in der Wörthstraße 9 in Weiden. Mit Bedauern hat er die "Wegrationalisierung" der Krankenhäuser im Landkreis beobachtet. Er fordert eine Verbesserung der wohnortnahen medizinischen Versorgung.Schmid kennt die Vorzüge einer effektiven Poliklinik: Er hat in Halle-Wittenberg studiert, arbeitete als Facharzt für Innere Medizin in Rostock, Lütten-Klein. Schmid, geboren 1938 in Petersroda, siedelte 1979 legal von der DDR in die BRD über. Die Eltern stammten aus Nabburg und Pfreimd und waren in den 30ern nach Mitteldeutschland gegangen. Eine Schwester lebte in der Oberpfalz. Schmids Familienzusammenführung unterstützten Kanzler Willy Brandt und die Abgeordneten Franz Zebisch und Ludwig Stiegler.