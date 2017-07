Mit Parkbank geworfen

Drei Männer zogen am frühen Sonntagmorgen durch die Innenstadt und machten dabei mächtig Randale. Sie traten mehrere Abfalleimer ab. Die Unbekannten warfen eine Parkbank und einen Fahrradständer. Dabei wurden Eingangstüren beschädigt. Ein Zeuge alarmierte gegen 5.40 Uhr die Polizei. Die Streife traf das Trio nicht mehr an. Aber ihre "Schneiße der Verwüstung" war unübersehbar. Beschädigt wurden auch Pflanztröge und ein Herrenrad. Geschädigte wenden sich an die Polizeiinspektion Weiden, Telefon 0961/4010.