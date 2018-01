Jeweils ein Getränk im Wert von zwei Euro weckte am Montagmorgen das Verlangen in drei Geschwistern. Also griffen die drei Kinder im Alter von erst sechs, acht und zwölf Jahren in einem Verbrauchermarkt an der Frauenrichter Straße zu. Ein jedes steckte sich gegen 7.30 Uhr ein Getränk in seine Tasche und wollte sich damit ohne zu bezahlen davonmachen.

Ohne Erfolg, meldet die Polizei. Denn eine aufmerksame Zeugin sprach die Kinder beim Verlassen des Marktes an. Wenig später im Büro tauchten die Getränkeflaschen wieder auf.Wegen Diebstahls verantworten muss sich das Trio dennoch nicht. Es ist zu jung für ein Strafverfahren, stellt die Polizei fest. Allerdings verständigten die Ordnungshüter den Erziehungsbeauftragten der Kinder. Das Jugendamt wird darüber hinaus über den Beutezug des Trios in Kenntnis gesetzt.Erst in der vergangenen Woche wurde ein junges Geschwisterpärchen beim Diebstahl in einer Drogerie an der Max-Reger-Straße erwischt. Eine Verkäuferin ertappte am Mittwoch, 3. Januar, eine Zwölfjährige, als sie Waren im Wert von rund 35 Euro einsteckte. Wenig später zeigte sich, dass auch der Bruder der Diebin lange Finger gemacht hatte. Bei dem Elfjährigen wurden Waren im Wert von etwa 75 Euro gefunden. Polizisten übergaben das Diebesduo den Eltern.