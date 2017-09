Mitarbeiter von Stadt und Arbeitsagentur dürfen ihre Autos kostenlos auf dem Naabwiesen-Parkplatz abstellen. Dass alle anderen für die Flächen zahlen müssen, stört die Vertreter der Stadt wenig.

"Bald überall in Weiden Parkschein nötig." Diese Nachricht sorgte Ende Juni für Aufregung. Auch in der Dr.-Pfleger-Straße wurden Parkautomaten aufgestellt. Der Grund für das Ende des Gratis-Parkens: "Der Platz in der Innenstadt ist zu wertvoll", rechtfertigte berufsmäßiger Stadtrat und Rechtsdezernent Hermann Hubmann diesen Schritt. Nun bestätigt die Stadt auf Nachfrage: 190 der 260 Rathaus-Mitarbeiter dürfen den Naabwiesen-Parkplatz kostenlos nutzen.Bereits im Juli 2016 hat die Stadt die spezielle Berechtigung zum Parken rund um das Rathaus auf den großen Stellplatz erweitert. Hubmann erklärt die Neuerung: Für die mehr als 700 städtischen Mitarbeiter stünden gerade einmal 60 oder 70 Stellplätze um und unter dem Rathaus in der Tiefgarage zur Verfügung. Im Rathaus arbeiten jedoch nur 260 Mitarbeiter. "Wer nach 8 Uhr oder von einem Termin kommt, findet keinen Parkplatz mehr", beschreibt er weiter das Problem. Das haben andere Beschäftigte aber auch."Die Stadt kann auf die Berufstätigen in dieser Hinsicht keine Rücksicht nehmen", rechtfertigte Hubmann vor zwei Monaten die Parkscheinautomaten in der Dr.-Pfleger-Straße. Konfrontiert mit seiner Aussage, differenziert er jetzt: "Es geht hier ja nicht um die privaten Arbeitnehmer, sondern um städtische Angestellte." Diese dürften auf dem "Hertie-Parkplatz" kostenlos stehen, weil dieser ja der Stadt gehöre. In der Öffentlichkeit sei das immer gut verträglich gewesen. Es hätte keine Beschwerden wegen zu wenigen Plätzen an den Naabwiesen gegeben. Der Großparkplatz verfügt nach Angaben der Stadt über 224 Stellplätze und 6 Behindertenparkplätze sowie 5 für die Busse.Falls es doch Platzprobleme geben sollte, schlägt Hubmann vor: Die Stadt könne auch ein eigenes Parkhaus nur für Mitarbeiter bauen. "Das kommt dann aber um einiges teurer." Ein anderes Gedankenexperiment des Rechtsdezernenten: "Wir können den Parkplatz auch umwidmen und Fiskalgrund daraus machen." Dann nämlich handle es sich um privaten Grund der Stadt, und niemand könne dort mehr parken. Überhaupt, so stellt Hubmann fest, komme die Stadt dem Bürger entgegen, da sich jeder auf den stadteigenen Rathaus-Parkplatz stellen könne. "Das kriegen Sie beim Finanzamt nicht." Er selbst nutze die Stellplätze nicht: "Ich bin meistens Radfahrer."Die Frage, ob auch die Angestellten der Agentur für Arbeit an der Weigelstraße eine kostenlose Parkberechtigung hätten, verneint die Stadt. Zuerst. Am Montag nach der Bundestagswahl korrigiert Pressesprecher Norbert Schmieglitz: Da die Tiefgarage der Arbeitsagentur gerade saniert werde, dürften auch deren Angestellten bis 13. Oktober kostenlos auf dem Naabwiesen-Parkplatz stehen. Hubmann lässt über den Pressesprecher der Stadt zudem mitteilen, dass "am Rathaus eine Vielzahl der Parkplätze den Beschäftigten entzogen und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird". (Angemerkt)