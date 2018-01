Für die Senioren in der Weidener Pfarrei St. Elisabeth begann das neue Jahr mit unterhaltsamem Gedächtnistraining. Margit Konze hieß dazu Rosemarie Meier als Referentin willkommen.

Mit Freude und Begeisterung beteiligten sich die Senioren zusammen mit Pfarrvikar Celestine Joseph Thazhuppil an den spielerisch gestalteten, gedanklichen Herausforderungen und Wortspielen um das Thema "Winter in allen Facetten". "Durch diese Übungen werden alle Sinne in Anspruch genommen und beide Gehirnhälften miteinbezogen", erklärte die Referentin. So werde auch die allgemeine Lernfähigkeit gestärkt und der ganze Organismus aktiviert.