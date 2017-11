"Jubilare sind die Säulen der Ortsvereine", betont Gerold Gleißner, Vorsitzender der Genossen im Weidener Süden. Mindestens genauso freut ihn aber der Eintritt von vier Neuen - trotz der für die SPD enttäuschenden Bundestagswahl.

Die beiden Ortsvereine Rothenstadt und Konradshöhe sowie Lerchenfeld und Stockerhut hatten eine ganze Reihe von Jubilaren zu ehren. "Sie sind die Säulen der Ortsvereine", bestätigte Gerold Gleißner den treuen Mitgliedern. Ihre roten Parteibücher als Neue erhielten Antonia Kurz, Anne-Marie Stoklossa, Jannik Aha, Daniel Vampa, Jörg Otto und Reinhard Schieder.Gleißner, der die Jubilarehrung im Café Mitte zusammen mit seinem Kollegen Ralf Moser (Lerchenfeld/Stockerhut) leitete, sah in den Neueintritten ein Zeichen gegen Politikverdrossenheit. Diese jungen Menschen zeigten, dass demokratische Parteien für sie die echte Alternative seien. "Da wird was bewegt."Landtagsabgeordnete Annette Karl sagte in ihrer Festrede, dass sie es toll finde, dass sich hier zwei Ortsvereine zusammengetan hätten, um ihre langjährigen Mitglieder gemeinsam zu ehren. Es sei wichtig, denjenigen Dank zu sagen, die sich seit Jahrzehnten für die Sache und die Ideale der Partei engagierten. "Auch wenn es dafür sonst nicht so oft Lob gibt." Den Jubilaren dankte sie mit den Worten: "Ihr habt euch nicht unterkriegen lassen. Ihr habt weitergekämpft." Mit diesen Leuten werde die Partei ihren Erneuerungsprozess schaffen. "Wir müssen neu übersetzen, was Freiheit, Gleichheit und Solidarität bei unseren heutigen Problemen bedeuten."Der Ortsverein Lerchenfeld/Stockerhut ehrte für 45 Jahre Treue Karl Bayer. Für 40 Jahre: Günter Hollweck und Werner Grub. Für 35 Jahre: Alois Schmidt und Karin Wagner. Für 30 Jahre: Ludwig Ott. Für 20 Jahre: Elisabeth Heider. Für 15 Jahre: Josef Kamm und Jens Meyer. Für 10 Jahre: Norbert Freundorfer, Roland Skezydtko und Christian Wozniak. Der Ortsverein Rothenstadt/Konradshöhe gratulierte Johann Schuller für 60-jährige Mitgliedschaft. Für 50 Jahre: Horst Maschke und Johann Riedl. Für 45 Jahre: Josef Melch, Annelie Melch, Annemarie Schmidt, Helmut Bösl und Elisabeth Market. Für 40 Jahre: Gerd Jetzelsberger und Alfred Kutz. Für 25 Jahre: Roland Richter. Für 10 Jahre: Gerold Gleißner, Melanie Lingl, Jürgen Loreth, Monika Meier und Florian Terner.