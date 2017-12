"Wir wollen unseren Mitgliedern guten, sicheren und vor allem preiswerten Wohnraum bieten, unsere Bausubstanz erhalten und nachhaltig modernisieren," sagte der Sprecher des Gesamtvorstands der Baugenossenschaft Kriegersiedlung, Christian Würl, bei der Mitgliederversammlung in der Gaststätte Naber. Dabei verwies er auf eine Bilanzsumme von 1,672 Millionen Euro.

Der Jahresüberschuss lasse es auch heuer wieder zu, vier Prozent Dividende an die 224 Mitglieder mit ihren insgesamt 641 Geschäftsanteilen auszuschütten, hieß es weiter. Die Erträge seien vor allem über die Hausbewirtschaftung, sprich die Mieteinnahmen, erzielt worden. Im Berichtszeitraum seien vier Wohnungen modernisiert worden, was die Genossenschaft 156 500 Euro gekostet habe. In die Instandhaltung der neuen Sammelheizung in der Georg-Leipold-Straße 5 habe man 12 800 Euro investiert.Die Vermögens- und Finanzlage sei geordnet, berichtete Würl. "Die Genossenschaft konnte den laufenden Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen." In seinem Vortrag "Ein sicheres und bezahlbares Zuhause in Weiden" beleuchtete der Sprecher den aktuellen Wohnungsmarkt in der Stadt. "Wer heute Wohnungen vermieten will, dem hilft das nichts, wenn sie nur billig sind."Als kleines, modernes, kommunales Wohnungsunternehmen mit 135 Wohnungen im Weidener Stadtgebiet versorge die Genossenschaft in großer sozialer Verantwortung viele Weidener Bürgerinnen und Bürger mit zeitgemäßem, hochwertigem Wohnraum zu fairen Preisen."Wir bewirtschaften unseren Bestand nachhaltig und sanieren kontinuierlich unter ökologischen und energetischen Gesichtspunkten." Dabei liege dem Vorstand immer auch die attraktive Gestaltung der Wohnquartiere am Herzen. Ausdrücklich betonte Würl die schönen Außenanlagen und guten Nachbarschaften. "Die Genossenschaft hat in den letzten 25 Jahren 120 Wohnungen modernisiert."Laut einer Umfrage von Immowelt lägen die Mietpreise bei Wohnungen zwischen 40 und 80 Quadratmetern bei 5,98 Euro pro Quadratmeter. Bei größeren Wohnungen bis 120 Quadratmetern müsse mit 6,74 Euro Kaltmiete gerechnet werden. "Wir von der Baugenossenschaft Kriegersiedlung liegen deutlich darunter.""Wir liegen am unteren Rand der ortsüblichen Vergleichsmiete." Die letzte Mieterhöhung gehe auf das Jahr 2015 zurück. "Wir haben aus marktbedingten und sozialen Gründen bewusst Ertragsverzichte hingenommen." Und: "Wir verfügen über eine günstige Eigenkapitalausstattung." Der Anteil der Selbstfinanzierung betrage 84 Prozent.Ausgeschieden aus dem Aufsichtsrat ist Helmut Weindler. Er wurde durch Michael Bäumler ersetzt. Außerdem wurden zwei Mitglieder des Aufsichtsrats, die turnusgemäß ausgeschieden sind, wieder bestellt: Gerhard Simm und Mario Lorenz. Zur Wiederwahl als Vorstand stellte sich Wilhelm Lingl. Aufsichtsratsvorsitzender ist weiterhin Alfons Klinke.