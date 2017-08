Da wird nicht lange gefackelt. Ein Ritter macht kurzen Prozess mit einem Nebenbuhler, wenn er ihn inflagranti im Bett seiner holden Maid erwischte. Was am Freitagabend die Mittelaltergruppe "Ritter des Phoenix" unter Beweis stellte. Die Ritterfreunde aus Weiden und Umgebung umrahmten am Wochenende ein zweitägiges Mittelalterfest vor dem Café "Parapluie". Dazu spielte ein Musikant Dudelsack.

Feldobrist Horst Dürbeck, der seit geraumer Zeit selbst Leute zum Ritter schlagen darf, versetzte die Besucher zurück ins 11. Jahrhundert. Die Gäste brauchten keine Taler mitzubringen, um Bier, Limonade oder Fleisch vom Grill zu kaufen. Diese Maßnahmen wickelte Parapluie-Wirt Bernd Mende im Auftrag des Ritters und dessen Gesinde auf moderne Art und Weise ab: Er nahm Cent und Euro. Vier Zelte waren auf dem Gelände Hinter der Bahn aufgestellt, dazu ein Pavillon.Die Besucher konnten sich zwei Tage lang im Bogenschießen sowie Axt- und Hufeisenwerfen üben. Dazu gab es für die Gäste einen Geschicklichkeitsparcours, Stockbrot und eine atemberaubende Feuershow am Samstagabend. Krauttopf und Zucchinicremesuppe - diese Annehmlichkeiten der Neuzeit - hatten die 15 Rittersleut' für den Eigenverbrauch dabei. Und natürlich auch Met.