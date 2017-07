"Schau mal, eine Kuschelgondel mit Herzen drauf!", stellte Vanessa begeistert fest. Wo sie die entdeckte? Bei unserer Arberfahrt im Mai im Rahmen der Teilnahme am Projekt "Zeitung macht Schule".

Viel gesehen

Rund um den See

Schon vor Weihnachten bekamen wir täglich die Zeitung "Der Neue Tag" direkt in die Schule geliefert. Wir konnten uns informieren und gestalteten in der Zeit immer eine aktuelle Wand in der Aula unserer Schule. Und dann, im Mai, wurde uns noch eine Exkursion zum "König des Bayerischen Waldes", dem Arber, spendiert. Danke der Bayernwerk AG!Wir bekamen einiges zu sehen und erklärt an der Talstation der 964 Meter langen Bergbahn: Die Pumpstation für die Beschneiung, von wo aus die Leitungen zu 20 mobilen und 25 festen Schneekanonen führen. "Schnee - selbst gemacht!", wie Stefan dazu meinte.In Hallen wurden uns dann noch Pistenraupen gezeigt, die jetzt in den Sommermonaten repariert und gepflegt werden. Wir mussten feststellen: Ganz schön groß so ein Gefährt!Aber nach den Informationen, nett und mit viel Wissen von einem Mitarbeiter der Bergbahnen erzählt, war es endlich soweit: Hoch auf den Arber! "Mulmig ist mir ja schon ein bisschen!", stellten einige von uns vor dem Besteigen der Gondeln fest. Doch nach vier Minuten Fahrt kamen unsere Klasse und die Schülerinnen und Schüler einer anderen 8. Klasse, mit der wir gemeinsam die Fahrt machen durften, gut oben an.Einige von uns stürmten gleich noch die letzten Meter zum Gipfel, während die anderen eher die tolle Fernsicht genossen. Traumhaft! Die Speicher unserer Handys wurden schnell mit vielen tollen Fotos gefüllt. Da es an unserem Ausflugstag schon sehr warm war, mussten wir den Rückweg auch nicht zu Fuß zurücklegen, sondern durften nochmals Bergbahn fahren. Durch den teilweisen Solarstrombetrieb sogar sehr umweltfreundlich.Den Abschluss dieses wirklich schönen Tages verbrachten wir dann noch am Großen Arbersee. Wir wanderten um diesen Natursee herum und ließen uns anschließend ein kühles Getränk schmecken."Der Bayerische Wald ist ja echt schön!", stellten viele von uns dann auf der Heimfahrt im Bus fest.Klasse 8a der Max-Reger-Mittelschule Weiden