Das Wetter ist vermutlich einfach zu schön. Nur knapp ein Drittel der Mitglieder kommt zur Jahreshauptversammlung des Eisenbahnmuseums und Modelleisenbahnclubs Weiden - die bisher geringste Beteiligung in der 46-jährigen Vereinsgeschichte. Dabei gibt es wichtige Themen.

Bernd Palaschevsky wird für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit zum Ehrenmitglied ernannt. Vorsitzender Horst Scheiner zeichnet zudem für zehnjährige Mitgliedschaft Lothar Höher und Rainer Wolf, für 20 Jahre Franz Krapf und 30 Jahren Richard Grassler aus. Er berichtet von einer ganzen Reihe positiver Ereignisse im letzten Jahr und dankt allen Unterstützern. Aber auch weniger gute Vorkommnisse, die mit mehr Kommunikation vermeidbar gewesen wären werden genannt. "Mimosenhaftes Verhalten", so Scheiner, passe weder zu gestandenen Mannsbildern und "schon gar nicht in ein intaktes Vereinsleben".Gründungsmitglied Franz-Josef Schöner aus Erlangen trägt für den kurzfristig erkrankten Schatzmeister den Bericht vor. Trotz sparsamster Haushaltsführung ergebe sich bei 12 540 Euro Einnahmen und 13 097 Euro Ausgaben ein Jahresdefizit von 557 Euro. Im Revisionsbericht wird klar, woran das lag: An der schlechten Zahlungsmoral von einigen Mitgliedern, dem Wegfall von Sponsorengeldern, keiner Beitragsanhebung seit acht Jahren trotz allgemein gestiegener Kosten, den Mehrausgaben für die Ausstattung des vereinseigenen Eisenbahnarchivs und meist altersbedingte Kündigungen von einigen Mitgliedern.Deshalb werde im Revisionsbericht empfohlen, den Jahresbeitrag anzuheben, bis die Vereinskasse wieder ein ausgeglichenes Ergebnis aufweist. Trotzdem wird dem Schatzmeister eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt und einstimmig entlastet. Nach längerer Diskussion wird der Jahresbeitrag um zehn Euro angehoben. Auch die Ehrenmitglieder werden gebeten, zur Konsolidierung der Finanzen einen freiwilligen Beitrag zu leisten.Bei den Neuwahlen gibt es keine nennenswerte Veränderung. Vorsitzender bleibt Horst Scheiner, sein Stellvertreter Bernd Palaschevsky, Kassenwart Rainer Wolf und Schriftführer Christian Stahl werden einstimmig bestätigt. Die Kassenrevisoren werden mit Hans-Jürgen Sperling und Stefan Kopf neu besetzt. Weil Horst Büllesfeld nach langjähriger Archivtätigkeit krankheitsbedingt aus dem Amt ausscheidet und großen Beifall für seine bisherige ehrenamtlicher Arbeit erhielt, wird künftig das Archiv von Gerhard Gröschl aus München, einem versierten Eisenbahn- und Heimatforscher, alleine verwaltet.Zum 45-jährigen Bestehen des Museums und zum Jubiläum "155 Jahre Eisenbahn in Weiden" wird es voraussichtlich einen Festakt und eine Ausstellung geben. Die Clubabende sollen an den Freitagen im nächsten Jahr wieder um 19 Uhr beginnen.Am Ende wurde noch die für die Vereine unsinnigste EU-Verordnung zum Datenschutz angesprochen, die einen erheblichen Mehraufwand anstatt einer Entlastung für die Vereinsvorstände ab dem 25. Mai verbindlich macht und bei auch unbeabsichtigten Verstößen fünfstellige Bußgelder in Aussicht stellt. So könne man die Vereinsarbeit und das Ehrenamt leicht kaputt kriegen, war der allgemeine Tenor unter den Besuchern.