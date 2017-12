Das Kinderkarussel dreht sich. Es riecht nach gebrannten Mandeln und Glühwein. Die Besucher wärmen sich ihre Hände an den heißen Tassen. Was treibt die Menschen auf den Weidener Christkindlmarkt? Passanten erzählen.



16.03 Uhr:

16.09 Uhr:

16.14 Uhr:

16.17 Uhr:

16.23 Uhr:

16.27 Uhr:

16.32 Uhr:



Jochen Sertl wartet auf seine Frau. Er ist nur kurz über den Christkindlmarkt geschlendert. „Sie ist jetzt schon ein paar Minuten überfällig“, sagt der 65-Jährige nervös. „Meine Parkzeit ist schon abgelaufen, da pressiert’s natürlich langsam.“ Seinen Glühwein hat er anderswo gekauft. In Papier eingewickelt trägt er die Flasche unterm Arm. Für zu Hause. Ein Klassiker sei der, findet der Pressather. Normalerweise kauft er gleich sechs Flaschen. (dko)Evi Bauer hat gerade Zeit zum Durchatmen. Sie zieht sich ihre roten Handschuhe mit Pinguinaufdruck über die Finger. Kurz aufwärmen. Doch nicht lange. „Drei Mal bitte.“ Aus dunkelgrünen Fässern, auf denen der goldene Schriftzug „Glühwein“ im Licht der Weihnachtsbeleuchtung glänzt, zapft die 21-Jährige Studentin drei Gläser. Zum dritten Mal arbeitet Bauer auf dem Weidener Christkindlmarkt – die „perfekte Aufgabe“ für sie. „Ich liebe Weihnachten, wenn es nach mir ginge, könnten die Weihnachtslieder schon im August im Radio rauf und runter laufen.“ Nicht nur sie, auch die Besucher seien schon in festlicher Stimmung. „Einmal bitte.“ Wieder streift die junge Frau ihre Handschuhe ab, nimmt eines der durchsichtigen, hohen Behälter und füllt den roten Punsch ein. An eine Sache hält sich die 21-Jährige immer, wenn sie am Glühweinstand arbeitet: „Zwiebeltechnik. Das ist mein Rezept gegen die Kälte.“ (juh)„Tatü-tata“, sagt der kleine Elias. Denn das ist er gerade gefahren – und zwar im Kinderkarussell. Er ist immer noch ganz angetan von dem orangenen Feuerwehrauto, das verraten seine strahlenden Augen. Zum ersten Mal ist er auf einem Christkindlmarkt und kann gar nicht genug bekommen von den vielen Lichtern und Düften. Der kleine Elias, seine Mama Julia und Karin kommen aus Krummennaab und sind extra nach Weiden gefahren, damit der Kleine ein wenig „Weihnachtsluft“ schnuppern kann. Der Zweijährige sitzt jetzt auf dem Arm der Mama, zusammen schlendern die Drei über den Markt. Elias deutet auf einen Stand. Krippenfiguren und Christbaumkugeln in allen Farben und Variationen gibt es dort zu sehen. „Da“, sagt er, lacht, und zeigt auf Ochs und Esel. (olr)Peter Köstler, Klaus Kindl und Tobias Graf stehen dick eingemummelt in der Holzhütte beim Alten Rathaus. Die Arbeitskollegen haben sich vor einer halben Stunde hier getroffen. „Wir sehen uns nicht sehr oft, weil wir alle in der Welt unterwegs sind“, sagt Peter Köstler aus Weiden. Ihre Tour über den Markt haben sie mit einem Glühwein gestartet. „Nachher kauf ich mir Mandeln, die gehören einfach dazu“, sagt Köstler. Der 28-jährige Weidener ist entspannt: Weihnachtsgeschenke braucht er nicht mehr kaufen, er hat schon alle. Sein Kollege Klaus Kindl aus Michldorf lacht: „Ich habe noch kein einziges Geschenk. Aber ich schenk mir vielleicht wieder selbst was und fahre in den Urlaub“, sagt der 29-Jährige. Die Weihnachtsstimmung bei den drei Männern könnte besser sein, sagt Tobias Graf. Trotz Glühwein und Christkindlmarkt. „Aber jetzt wird’s langsam: Es liegt Schnee.“ (tsa) Alexander König hatte in der Stadt ein paar Sachen zu erledigen und besucht jetzt seine Frau Jessica am Stand. Die Losfee hat heute bereits drei große Kuscheltiere verlost: Gans, Ente und Hündchen. Jetzt lehnt Alexander am Lostresen und verdaut gemütlich seinen Glühwein. „Er passt auch ab und zu auf den Stand auf“, sagt die 45-Jährige, die eigentlich bei Witt arbeitet. Jessica König wird noch bis acht auf dem Markt bleiben. Alexander geht früher heim: Der Hausmann muss heute noch die Katzen füttern. (dko)Besonders auf das Karussellfahren haben sich Laurenz (2), seine Schwester Antonia (4) und die Geschwister Pia (3) und Lea (2) auf dem Christkindlmarkt gefreut. Danach gibt es noch einen Kinderpunsch und eine Bratwurstsemmel. Für die Mamas Petra und Claudia aus Parkstein gibt es Glühwein. Jedes Jahr machen sie nachmittags mit den Kindern einen Ausflug auf den Christkindlmarkt. Ihnen gefällt besonders die große Krippe auf dem Brunnen im Zentrum des Weidener Markt. „Die kenn ich noch aus meiner Kindheit“, sagt Claudia. Etwa eine Stunde wird durch die Buden gebummelt, dann gehts wieder nach Hause. (szl)Endlich wieder ein paar Stunden in Zweisamkeit verbringen. Eva und Thomas Leyerer stehen an einem Unterstand des Christkindlmarkts und genießen ihren Glühwein. „Unser Sohn ist heute beim Kindermädchen. Da haben wir gesagt, wir gehen mal wieder in die Stadt“, erzählt der 31-jährige Familienvater. Eigentlich wollte das aus Wernberg stammende Paar gar nicht nach Weiden fahren. Dafür genießen sie ihren Glühwein jetzt umso mehr. „Wir gehen den Tag heute ganz entspannt an“, sagt Eva Leyerer. Ein bestimmtes Ziel haben die 29-Jährige und ihr Mann nicht. „Jetzt trinken wir hier unseren Glühwein aus und dann bummeln wir noch mal gemütlich über den Weihnachtsmarkt“, sagt sie. Vielleicht findet sich sogar das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. (mip)