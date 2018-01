Die Montessori-Pädagogik kämpft oft gegen Vorurteile. Schulleiterin Gerda Högl-Siegler weist vehement zurück, dass die Kinder den ganzen Tag nur spielen. Am Tag der offenen Tür der Montessori-Schule sollen die Besucher die Wahrheit erfahren.

Was Schüler der ersten Grundschulklasse zu leisten vermögen, sahen die Besucher am Tag der offenen Tür in der Montessori-Schule: Die Erstklässler waren beim Multiplizieren schneller als das Publikum und der siebenjährige Toni konnte Rechenaufgaben mit vierstelligen Ergebnissen lösen.Die Besuchern sahen, wie die Kinder das Rechnen auf sehr praktische Art und Weise mit unterschiedlich großen Holzklötzchen lernen. Schulleiterin Gerda Högl-Siegler erläuterte das Geheimnis ihres Unterrichts: "Jedes Kind hat seinen persönlichen Raum und immer einen Ansprechpartner." Montessori-Pädagogik sei "kinderzentriert, weil sie von der Sicht des Kindes ausgeht". Kinder lernten "Schritt für Schritt in ihrem eigenen Tempo". Dabei suche sich jedes Kind seine Lernpartner selbst aus. Dies könne sehr wohl auch jemand aus einer höheren Jahrgangsstufe sein. Mit diesem Konzept werde vor allem dem unterschiedlichen Leistungsvermögen der Kinder Rechnung getragen.Diese Praxis ermögliche auch die Inklusion, denn jeder lerne auf seinem Niveau. Außerdem gebe es in der Montessori-Schule eine "unglaublich ruhige Lernatmosphäre", ergänzte Högl-Siegler. So könnten Kinder ihre eigene Lernerfahrung machen. "Wir genießen es sehr, dass wir keine Noten geben müssen", meint sie. Der Notendruck führe im Regelschulsystem dazu, dass "die Lehrkraft immer weiter machen muss". Dass Kinder freiwillig lernen, wenn das Lernen Spaß macht, zeige sich daran, dass Kinder am meisten lernen, wenn sie es nicht sollen.Die Schulleiterin tritt vehement der Meinung entgegen, dass die Kinder nur den ganzen Tag spielen würden. Freiheit im Lernen bedeutet nicht, dass "jeder tut, was er will". Schließlich gebe es immer einen Wochenplan und eine vorbereitete Umgebung. Die 97-prozentige Übertrittsquote an weiterführende Schulen beweise, dass an der Montessori-Schule erfolgreiche Arbeit geleistet werde. Unterstützung bekam die Schulleiterin auch am Tag der offenen Tür von ihrer Lehrerschaft. "Es ist ein Traum, hier als Lehrerin zu arbeiten", sagte Sabrina Völkl. Der Wunsch von Kindern nach Lehrkräften, die Zeit und Geduld haben, könnte hier in idealer Form erfüllt werden. Die Besucher am Tag der offenen Tür sahen die Samba-Truppe unter Leitung von Josef Langgärtner. Musiklehrerin Elvira Kuhl hatte mit dem Erstklässler-Chor Kinderlieder eingeübt. Das Interesse am Tag der offenen Tür war groß. Nicht einmal ein Stehplatz war mehr im Veranstaltungsraum frei.