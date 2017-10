Moosbürger Reiterinnen gelingt das Double

Die Reit-, Fahr- und Zuchtgemeinschaft Moosbürg schafft dieses Jahr das Double beim Schulpferdecup. Beim zehnten Cup auf dem Vereinsgelände in Moosbürg starteten zehn Mannschaften aus Schwabach, Hahnbach, Sparneck und Grub (Moosbach) sowie drei vereinseigene Teams. Richter waren Christine Irl (Schwarzenfeld) und Herbert Klier (Bayreuth). Zu meistern waren eine Mannschaftsdressuraufgabe auf E-Niveau, leichter Sitz, Springreiterwettbewerb, Theorieteil und Vormustern mit Bodenaufgaben. In der ersten Abteilung belegte die RFZG Moosbürg I (in Rot) mit Emilia Stauner, Hanna Werner, Saskia Zupfer und Ann-Katrin Marner den ersten Platz vor RV Schwabach III und Grub. In der zweiten Abteilung holte sich wiederum der Gastgeber den ersten Platz mit der zweiten Mannschaft (Anna Poss, Charlotte Nawroth, Lea Göhler und Theresa Poss). Der zweite Platz ging ebenfalls an die RFZG Moosbürg III vor FV Hahnbach II. Glücklich waren die Reiterinnen, denn Moosbürg löste dieses Jahr gleich doppelt die Tickets zum süddeutschen Halbfinale im badenwürttembergischem Haupt- und Landgestüt Marbach. Seit acht Jahren kämpft Moosbürg hier um den Einzug ins Bundesfinale, was 2012 einmal gelungen ist. Letztes Jahr scheiterten die Weidener Reiter mit 0,9 Punkten. Nun starten sie einen erneuten Versuch. Bild: R. Kreuzer