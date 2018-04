Bayreuth. Ein Platzregen wirft am Montagmittag den Drehplan für den fünften Franken-"Tatort" durcheinander. Der zweite Teil der Aufnahmen von einer Taxiankunft am Bayreuther Festspielhaus muss auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Der erste Teil der Szene wurde bei Sonnenschein gedreht. Jetzt ist die Auffahrtsstraße nass. Es wird umdisponiert. Die Dreharbeiten werden kurzfristig ins Innere des Festspielhauses verlegt.

Insgesamt fünf Tage dürfen die Fernsehleute das altehrwürdige Gebäude nutzen. Der Marketing-Leiter der Bayreuther Festspiele, Peter Emmerich, spricht von einem "einmaligen" Vorgang. "Das Haus wird bestimmt keine Location für künftige Spielfilme." Aber für den "Tatort" habe man schon mal ein Auge zugedrückt. Zumal die Kommissare diesmal in der Wagner-Stadt ermitteln, was für Bayreuth eine Werbung sei."Wirkt alles sehr chaotisch, ist aber sehr gut durchorganisiert. Wir kennen das ja von der Oper her. Auch wenn das unterschiedliche Genres sind", erklärt Emmerich, der im neuen "Tatort" selbst in einer kleinen Sprechrolle zu sehen sein wird. Seit dem 22. März ist das ARD-Team mit den Dreharbeiten in und um Bayreuth beschäftigt. Die letzte Klappe fällt am 25. April.Diesmal bekommt es die Mordkommission Franken mit einer ganzen Mordserie zu tun: In Bayreuth wird jede Stunde ein Mensch erschossen - im Gerichtsgebäude, in der Universität, und ein dritter Mord ist im Festspielhaus geplant. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt für Felix Voss (Fabian Hinrichs), Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und ihr Team.Hinrichs hatte während der letzten Wochen reichlich Zeit, sich mit Richard Wagner zu beschäftigen. Seine Meinung ist zweigeteilt: "Seine Musik finde ich genial. Von der könnte ich auch Fan sein." Von der Person Richard Wagner ist eher weniger begeistert. Die Mordserie spielt zur Zeit der Wagner-Festspiele, weshalb am Wochenende 400 Komparsen aus Bayreuth in Abendgarderobe als Operngäste eingesetzt wurden.Alles klappte wie am Schnürchen, sagt die verantwortliche Redakteurin Stephanie Heckner. Vor allem das Sommerwetter habe in den letzten Tagen gepasst. Für die Bühnenausstattung im Festspielhaus musste die Requisite des BR anrücken. "Es soll ja die 'Walküre' gezeigt werden. Innerhalb von drei Tagen haben wir ein fiktives Bühnenbild geschaffen: tonnenweise Gerät von einem nahen Wertstoffhof."