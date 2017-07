Gutes, altes Blech: Am Samstag stauen sich in der Innenstadt besondere Karossen. Nach der Veteranenausfahrt des ADAC präsentieren Motor-Liebhaber dort ihre Oldtimer den Passanten. Auch das Ur-Auto schlechthin ist dabei.

Die Veteranenausfahrt des AMC im ADAC Weiden hat sich längst etabliert. Das zeigte sich auch bei der 31. Auflage am Samstag, als 102 Fahrzeuge an den Start in Frauenricht auf die neu gestaltete Route der Oldtimer-Rallye gingen. Beinahe wären es sogar noch mehr geworden. Aber: "Wegen des unbeständigen Wetters fehlten heuer einige Cabrios und Motorräder", berichtete ADAC-Chef Karl-Heinz Ach. Schirmherr Oberbürgermeister Kurt Seggewiß schickte die Gefährte schließlich per Startfahne auf den Weg.Die neue Strecke führte heuer von Frauenricht über Latsch und Windischeschenbach zum Zwischenstopp im Stiftland. Unterhalb der Falkenberger Burg waren die Fahrer zu einem Sektempfang eingeladen. Dann ging es östlich der Autobahn wieder zurück nach Frauenricht.Ein weiterer Höhepunkt war der Autokorso am Nachmittag durch die Weidener Altstadt. Pünktlich um 14 Uhr knatterten die Oldies in die Innenstadt, zahlreiche Zuschauer machten Platz, um sich wenig später an die geparkten Autos zu scharen und das Gespräch mit den Besitzern zu suchen. Besonders viele Fragen musste dabei Stefan Krauß aus Kemnath beantworten: Er hatte einen Nachbau eines Patent-Motorwagens von Carl Benz von 1886 mitgebracht. Ein älterer Oldtimer geht kaum.Insgesamt 120 Zwei- und Vierräder standen rund ums Alte Rathaus. Vor- und Nachkriegsfahrzeuge ließen die Liebhaberherzen höher schlagen: Autos wie ein Ford Modell T mit Erstzulassung im Juli 1912 oder Motorräder wie eine BMW R 66 aus den 1930er Jahren.