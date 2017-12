In seiner Glanzzeit hatte er haartechnisch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Betroffenheitslyriker Olaf Schubert. Das war Mitte der Siebziger. Heute glänzt es bei Harpo da oben, wo früher die Wuschelmatte war. Deshalb trägt der Sänger nach wie vor gerne Käppi oder Hut. Seine Hits waren Dauerbrenner: "Moviestar" blockierte 30 Wochen lang die Top-Ten in den deutschen Charts.

Riesennummern waren auch "Horoscope" oder "Motorcycle-Mama". Im wirklichen Leben heißt "Harpo" Jan Torsten Svensson und stammt aus dem schwedischen Stockholm. Er lebt auf einem Bauernhof, wo er Rennpferde züchtet. Manchmal schraubt er sich aber noch seine berühmte Fahrradklingel vom Bike und gibt mit Spazierstock und dunkler Sonnenbrille Barfuß-Konzerte.Harpo, der sich nach dem legendären Harpo Marx benannte, kommt am Samstag, 27. Januar, nach Weiden. Der Künstler, der seine Hits selber schrieb, ist Stargast beim ADAC-Ball. Organisator Karlheinz Ach freut sich über den Coup wie ein Honigkuchenpferd. "Ich hab noch eine Schallplatte von ihm, ,Motorcycle-Mama', und die lass ich mir signieren." In seinen Discotagen seien die Harpo-Hits rauf und runter gespielt worden. "Weil man darauf toll tanzen konnte." Wie er an Harpo gekommen sei? "Ganz einfach. Wir planen unseren Stargast immer eineinhalb Jahre im Voraus. Heuer wollten wir Anna-Maria Zimmermann. Aber die ist Mama geworden. Also hat unsere Agentur herumtelefoniert und ist in Schweden fündig geworden. Harpo war verfügbar und da haben wir sofort zugeschlagen."Ach schwärmt weiter: "Er gibt nicht mehr viele Konzerte. Er lebt auf seinem Gestüt. Aber nach Weiden wollte er kommen." Als Harpo den Termin auf seiner Homepage bekanntgegeben habe, hätten sich Fanclubs aus ganz Deutschland bei ihm gemeldet, erzählt Ach. "Eine Fan-Gruppe reist extra aus Leipzig an, weil die wissen, dass man Harpo nicht mehr so oft zu sehen kriegt."Der Künstler reist am Tag seines Auftritts mit dem Flugzeug an. "Wir holen ihn ab, er gibt sein Konzert, übernachtet im Hotel und am nächsten Tag bringen wir ihn wieder zum Flugplatz und er fliegt zurück nach Schweden." Der Auftritt werde rund 45 Minuten dauern. "Dann gibt er Autogramme." Neben dem schwedischen Pop-Star hat der ADAC für seine Ballnacht die "MFL-BigBand" verpflichtet. Die steht für erstklassige und stimmungsvolle Tanzmusik.Als weiteres Highlight ist wieder die Narrhalla Windischeschenbach dabei. Ab Mitternacht heißt es dann wieder Partystimmung bei der legendären Oldie-Party. Karten für den Ball gibt es ab Montag, 4. Dezember bei Autoverleih Ach in Weiden/Frauenricht (Telefon: 0961/670900).