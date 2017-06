Unbekannte rissen am Montag kurz nach Mitternacht entlang der Hauptstraße und der Straße Am Stein in Rothenstadt mehrere Abfalleimer aus den Halterungen und verteilten den Müll auf der Straße. Der Bauhof musste ausrücken, um die Straße zu säubern.

Am Montag kurz nach Mitternacht riss eine Gruppe von bislang unbekannten Personen entlang der Hauptstraße und der Straße „Am Stein“ in Rothenstadt bei Weiden mehrere Mülleimer aus den Halterungen und verteilte den darin befindlichen Müll auf der Fahrbahn.Die Polizei vermutet, dass auch Beschädigungen an Verkehrsschildern und der Absperrung einer Baustelle auf deren Konto gehen. Weil so viel Müll auf der Straße lag, der großflächig verteilt war, musste die Bereitschaft des Bauhofs Weiden die Fahrbahn reinigen. Den genauen Umfang der Schäden klärt die Polizei.Die Polizei Weiden nimmt Hinweise auf eventuelle Beobachtungen unter der Telefonnummer 0961/401-0 entgegen.