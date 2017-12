Seit Dezember 1987 - also seit 30 Jahren - ist Weiden zweispurig an die A 93 angeschlossen. Das beeinflusst die Region bis heute. Lärmgeplagte Anwohner, Vielfahrer, Notfall-Seelsorger und Straßenwärter: In unserem Multimedia-Spezial werfen wir einen Blick ins Archiv und zeigen Menschen, für die die Autobahn eine besondere Bedeutung hat.