Da war der Hunger wohl ziemlich groß: Ein 22-Jähriger hat am Montagnachmittag aus der Wohngemeinschaft seines Bruders Tiefkühlkost aus dem Gefrierfach gestohlen und sich damit aus dem Staub gemacht.

Laut Polizeibericht war der 22-Jährige am Montag gegen 16.30 Uhr bei seinem Bruder in dessen WG. Dort wollte er mit den Bewohnern essen. Da er aber bereits in der Vergangenheit Probleme gemacht hatte, verwiesen die WG-Bewohner ihn der Wohnung.Er ging auch - aber nicht, ohne sich vorher selbst am Kühlschrank zu bedienen. Der amtsbekannte Mann klaute ein Tiefkühlgericht und rannte davon. Die WG-Mitglieder riefen die Polizei. Wenig später lief der vermutlich hungrige Mann einer Polizeistreife über den Weg und flüchtete. Einer der sportlichen Beamten holte den Tiefkühldieb ein und stellte ihn.Die Beamten gaben die Tiefkühlkost - leicht aufgetaut - an die rechtmäßigen Eigentümer zurück. Neben dem Hungergefühl gab es für den 22-Jährigen eine Anzeige wegen Diebstahls geringwertiger Sachen.