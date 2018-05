Zu einem außergewöhnlichen Benefizkonzert begrüßt Pfarrer Heribert Englhard in der renovierten Pfarrkirche St. Marien eine große Anzahl von Zuhörern. Sein Vergelt's Gott gilt den Organisatoren Regina und Josef Frischholz und den Sängern und Musikern, die ohne Gage auftreten.

Rothenstadt. Mehr als 20 Jahre spielt das Bläserquartett Hans Sellmeyer zusammen. In der eher ungewöhnlichen Besetzung mit zwei B-Trompetern, einer Saxophonistin als Mittelstimme und mit einem Tubaspieler eröffnete die Gruppe mit einer festlichen Intrada des deutschen Komponisten Johann Hermann Schein den Reigen. Eindrucksvoll brachte das Quartett Allemandes der weniger bekannten Komponisten Samuel Scheidt, William Franck und Johann Hermann Schein und ihrer englischen Kollegen William Brade und Anthony Holborne zu Gehör.Mit Ronja Künkler stellte sich eine junge Liedermacherin vor, die ihre Songs selbst schreibt. Ihre modernen, ansprechenden Texte handeln oft von ihren individuellen Gefühlen. In "Türen auf" fordert sie in schnellen Wortfolgen dazu auf, den eigenen Weg zu finden. Einer Liebeserklärung gleich singt sie in "Schmerzfrei" davon, den Tränen freien Lauf zu lassen und sich fallen zu lassen. Neues geistliches Liedgut der deutschen Liedermacherin Kathi Stimmer-Salzeder gehört zum Repertoire der gemischten Jugendsinggruppe "Somesing" unter Leitung von Monika Lärmer am Klavier. Mit ihren frischen Stimmen trugen die Sängerinnen mit dem jungen Gitarristen Lukas Alt, der auch Ronja begleitete, die Lieder "Ich geh' den Weg und Schritt für Schritt gehst du mit" sowie "Hast du heute schon gelacht, so von innen raus, weil es Freude macht?" vor. Schon 2004 hat Joachim König den Polizeichor Weiden mit Dirigent Josef Frischholz gegründet. Verstärkt mit einigen Sängern des ehemaligen AOK-Chors imponierten die Sänger mit ihrem voluminösen vierstimmigen Gesang. Dem Lobpreis Gottes mit "Jauchzet, jauchzet dem Herrn" folgten das mitreißende "Singt dem Herrn ein Lied" und das musikalische Gebet "Lass mein Licht, o Herr, strahlen jeden Tag, jede Nacht". Ruhig und getragen stimmte der Chor das "Dona pacem, domine" an.Als einer der Höhepunkte des Konzerts stellte sich das durch den Trientiner Bergsteigerchor berühmt gewordene "La Montanara" in italienischer Sprache dar. Zwischen den Musikbeiträgen trug Pfarrgemeinderatssprecherin Regina Frischholz meditative Texte vor. Der Lohn: langanhaltender Applaus und gern gegebene Spenden für die Kirchenrenovierung.