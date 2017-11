Maximilian K. wurde 2014 in Vohenstrauß ermordet. Mit neun Jahren. Seine Mutter will nun 125000 Euro Schmerzensgeld. Die 37-Jährige hat Oliver H. verklagt, der vor einem Jahr am Landgericht Weiden zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Mit dem Geld will sie eine gemeinnützige Stiftung für Kinder gründen.

Acht Wochen Qualen

Rechtsstreit um Mobiliar

Das kann man in einem Leben nicht vergessen. Anwalt Werner Buckenleib