Das muss man erst einmal fertig bringen: Ein Autofahrer aus dem Altlandkreis Vohenstrauß "baute" am Dienstag einen Auffahrunfall in der Waschstraße in der Dr.-Seeling-Straße. Er war von einem Mitarbeiter noch auf den Weg auf das Förderband eingewiesen worden, das die Autos automatisch nach vorne zieht. Nach Start des Programms misstraute der 75-Jährige allerdings der Technik und gab selbst Gas. Sein Auto fuhr dementsprechend ein Stück nach vorne.

Pech nur, dass vor ihm bereits ein Autofahrer (67), ebenfalls aus dem Altlandkreis Vohenstrauß, seinen Wagen schrubben ließ. Es kam zum Zusammenstoß in der Autowaschanlage. Beide Fahrzeuge kamen laut Polizeihauptmeister Mario Schieder zwar gereinigt am Ende wieder ans Licht. Jedoch mit leichten Schäden in Höhe von insgesamt rund 1000 Euro. Schieder: "Und die Technik funktioniert doch."