Der Ausbau des schnellen Internets läuft auf Hochtouren. Was das heißt, darüber informiert das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung.

Infos für die Nutzer Viele Provider geben beim Vertrag nur die maximal mögliche Bandbreite an. Theorie und Praxis liegen meist weit auseinander.



Häufig führt alte Verkabelung im Haus zu Störungen und Geschwindigkeitsverlusten.



Lange Kabelwege speziell in Mietshäusern ermöglichen meist nur geringe Bandbreiten.



WLan Verbindungen über lange Strecken oder durch Wände reduzieren das Tempo. (pdtr)

Infos für Gemeinden Bei der Erschließung von Gewerbe-/Baugebieten aktiv Einfluss auf die Bandbreite nehmen.



Gewerbegebiete werden von Unternehmen nicht in Betracht gezogen, wenn die Internetverbindung nicht ausreicht.



Wohngebiete mit schlechter Anbindung sind für Bürger in Telearbeit uninteressant.



Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung berät zu all diesen Aspekten. (pdtr)

(pdtr) Die meisten Gemeinden sind schon im Förderverfahren des bayerischen Breitbandzentrums, erklärt Leitender Vermessungsdirektor Oliver Schrempel. Nach Abschluss der geplanten Baumaßnahmen seien voraussichtlich 96 Prozent der Haushalte mit schnellem Internet versorgt. Über Nacht könne eine solche Aufgabe aber nicht erledigt werden. Gerade die gute Infrastruktur mache den Netzausbau in Deutschland kompliziert."In manch anderen Ländern werden wild Kabel von Haus zu Haus gezogen", erzählt Schrempel. Dies sei zwar schnell erledigt, aber nicht von Dauer. Auch das Einfräsen von Glasfaserkabeln in die Straße sei keine Dauerlösung. "Spätestens bei der nächsten Straßensanierung sind die Teilnehmer vom Netz und die Kabel müssen neu gelegt werden." In Deutschland werde das Glasfasernetz sehr aufwendig in die vorhandene Infrastruktur eingepasst. Das dauere länger, sei dann aber auch dauerhaft und ausfallsicher.Manche Kommunen lägen beim Netzausbau zurück. Noch 2015 sei in einigen Gemeinden in Bayern der Ausbau nur Sache der Netzbetreiber gewesen. Heute würde sich die damalige Einstellung rächen. Jetzt würden die Unternehmen mit Blick auf die Zukunft speziell Standorte mit hoher Bandbreite bevorzugen. "Wenn die Gemeinden vorausschauend geplant haben, und jetzt Glasfaser in den entsprechenden Bereichen vorbereitet ist, kann günstig und schnell eine hohe Bandbreite erreicht werden."Aktuell seien 222 Gemeinden der Oberpfalz im Förderprogramm. Alle anderen würden eigenwirtschaftlich durch den Netzbetreiber erschlossen. "Somit haben nach Abschluss der Arbeiten nahezu alle Haushalte schnelles Internet mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde im Download", versichert Schrempel.