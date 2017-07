Auf der Beachparty der SpVgg Schirmitz feiern am Samstagabend knapp 700 Leute. Aus Weiden hagelt es zeitgleich 25 Beschwerdeanrufe an die Polizei aus allen Teilen der Stadt: von der Konradshöhe bis zum Weidener Osten. Dass deshalb gegen die Veranstalter auch ein Verfahren läuft, erfuhren sie erst aus der Zeitung. Der Leiter der Fußballabteilung, Christian Schieder, bangt um die Zukunft: "Wir sind ein kleiner Verein, haben keine Sponsoren. Wir leben aus dieser Feier." Schiedsrichterkosten und die gesamte Jugendarbeit würden aus den Erlösen dieser Party finanziert. "Wir sind fast abhängig davon."

Schon zum dritten Mal fand die Feier statt, die Jahre davor habe es keine Beschwerde gegeben. Schieder kann das einfach nicht verstehen. Es sei doch alles so schön gewesen: "Das war ein friedliches Fest für Jung und Alt. Keine Ausschreitung. Ausschankverbot für unter 18-Jährige. Wir wollten kein Risiko eingehen." Jetzt bangt er um eine Genehmigung für das kommende Jahr. "Das alles wegen ein bisserl Musik. Das ist traurig für die Jugend." Nach dem ersten Besuch der Polizei um 23 Uhr hätten sie leiser gedreht, natürlich nicht auf Zimmerlautstärke, aber "moderat". Um 2 Uhr sei wie geplant Schluss gewesen. Schieder dazu: "Das Campus-Fest in Weiden war unter der Woche. Das haben wir in Schirmitz bis 24 Uhr gehört. Von uns kamen keine Beschwerden."