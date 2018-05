Eigentlich müsste es sich in der Szene schon herumgesprochen haben. Am Grenzübergang bei Waldsassen haben Rauschgiftschmuggler ein stark erhöhtes Risiko, erwischt zu werden.

Weiden/Waldsassen. (rns) Die Beamten der dortigen Polizeiinspektion, der Bundespolizei und der Fahndungsgruppe haben geschulte Augen für verdächtige Fahrzeuge und Insassen. Trotzdem versuchen es Dealer und Konsumenten immer wieder, Crystal oder andere Drogen über die deutsch-tschechische Grenze zu bringen. Vielleicht ist die Verlockung auf Geldgewinn zu groß. Im Nürnberger Raum kostet das Gramm Methamphetamin 100 Euro, am Asia-Markt bei Eger 30 Euro.Anfang September schnappten die Beamten wieder einmal zwei junge Männer aus der Nähe von Erlangen. Den Ford Focus hielten die Polizisten gleich nach dem Grenzübertritt auf deutscher Seite an. Während der Fahrer zuerst versuchte zu entkommen und erst nach Einschalten des Martinshorns stoppte, warf der Beifahrer während der kurzen Fluchtfahrt etwas aus dem Fenster. Das Päckchen mit zwölf Gramm Crystal wurde sichergestellt.In der Verhandlung vor dem Schöffengericht - erstmals mit Richter Hubert Windisch als Vorsitzendem - gestand der ältere Angeklagte, nach einem Spielhallenbesuch das Rauschgift für seinen Eigenkonsum von einem Vietnamesen an der Tankstelle für 350 Euro gekauft zu haben. Seinen zwei Jahre jüngeren Kumpan versuchte der 24-Jährige zu entlasten. Dieser habe von seinem Kauf nichts gewusst. Er sei völlig überrascht gewesen, als er mitbekommen habe, dass sein Beifahrer vor der Polizei etwas verschwinden lassen wollte, sagte der 22-Jährige. Einige Zweifel an seiner Unschuld verbleiben aber. Beide hatten gestanden, seit längerem Meth konsumiert zu haben. Die Haargutachten des forensischen Instituts der Uni Erlangen bestätigten dies.Bei Wohnungsdurchsuchungen war Streckmittel gefunden worden. Und im Auto des Jüngeren hatten die Beamten Druckverschluss-Tütchen gefunden, die üblicherweise zum Portionieren des Rauschgifts verwendet werden. Seine Erklärung dafür: "Von früher noch da." Bemerkenswert die Vorstrafen. Am Tag vor der Fahrt war der Fliesenleger wegen Betrugs vom Amtsgericht Erlangen zu neun Monaten Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Er hatte sich im Internet als Autohändler ausgegeben und sich von unbedarften Privatpersonen Fahrzeugpapiere und die zugehörigen Autos geben lassen. Diese verhökerte er dann weiter.Um die Beteiligung des Fahrers zu klären, wollen Richter Windisch und Staatsanwalt Christian Härtl unbedingt noch die an der Festnahme beteiligten Polizeibeamten hören. Windisch vertagte die Verhandlung des Schöffengerichts zur Einvernahme von vier weiteren Zeugen auf Donnerstag, 24. Mai, 14 Uhr.