Bei einem Fluchtversuch vor der Polizei ist am Donnerstagabend ein 38-Jähriger aus Grafenwöhr regelrecht versumpft. Der Patient war aus dem Klinik weggelaufen.

Die Ärzte schalteten die Polizei ein, weil der Mann ärztlich behandelt werden musste. Den Beamten gelang es, telefonisch Kontakt zu dem Flüchtigen zu halten. Der lieferte sich zunächst eine Art Schnitzeljagd mit den Beamten und wollte seinen Standort nicht preisgeben. Am Ende lotste er die Polizei dann doch in ein Waldgebiet nahe der Thermenwelt. Als die Streife eintraf, steckte der 38-Jährige bereits kniehoch im Sumpf. Die Feuerwehr musste den Patienten aus dem Morast bergen. "Nach einer kleinen Reinigung ging es für den Herrn zurück ins Krankenhaus, so die Polizei.