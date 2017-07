Als Schaulustige am Samstag in der Weigelstraße einen Unfall fotografierten, griff die Polizei ein. Auf den Handyfotos war auch ein verletzter Motorradfahrer zu sehen. Die Beamten drohten einem Passanten die Sicherstellung seines Smartphones, bis er die Aufnahme schließlich freiwillig löschte.

Gegen 18 Uhr war ein 47-Jähriger Kradfahrer von der Bahnhofstraße in die Weigelstraße in Richtung Innenstadt eingebogen. Zur gleichen Zeit kam ein 19-Jähriger mit seinem Autos aus der Gegenrichtung und wollte nach links in die Hochstraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich der Motorradfahrer schwer verletzte und unmittelbar ins Klinikum gebracht werden musste. Der Autofahrer und sein Mitfahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden dürfte bei rund 15 000 Euro liegen. Zur Unfallursache werden noch weitere Ermittlungen geführt. Unbeteiligte Zeugen sollen sich melden, Telefon 0961/4010.